Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 4 ölü, 2 yaralı

        ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 00:06 Güncelleme: 11.12.2024 - 00:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 4 ölü, 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR’in Seyitgazi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

        Kaza, geç saatlerde Seyitgazi-Afyonkarahisar karayolu Karaören Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ömer Çetin idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Nermin Demir yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. İki otomobilin de demir yığını haline dönüştüğü kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüleri çetin ve Demir ile araçlarda bulunan Ummuhan Çetin ve Ramazan Koçak’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan U.Z.D. ve İ.D. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        YPG Deyri Zor'dan çekiliyor
        YPG Deyri Zor'dan çekiliyor
        'İsrail'in gittiği yol, yol değil'
        'İsrail'in gittiği yol, yol değil'
        Husiler, ABD savaş gemilerini hedef aldı
        Husiler, ABD savaş gemilerini hedef aldı
        56 gün sonra bulundu! Canlı yayında itiraf etti
        56 gün sonra bulundu! Canlı yayında itiraf etti
        Trabzon'daki skandal penaltının perde arkası ortaya çıktı!
        Trabzon'daki skandal penaltının perde arkası ortaya çıktı!
        2024 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu
        2024 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu
        Havada Türk vatandaşlarına AB standardı geldi
        Havada Türk vatandaşlarına AB standardı geldi
        MİT'ten Kamışlı'da operasyon
        MİT'ten Kamışlı'da operasyon
        Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı!
        Sosyalist model yerine liberal model
        Sosyalist model yerine liberal model
        Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
        İsrail, Kuneytra Valiliğine girdi
        İsrail, Kuneytra Valiliğine girdi
        Kobani yakınlarında çatışma
        Kobani yakınlarında çatışma
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Okan Buruk'un eli daraldı
        Okan Buruk'un eli daraldı
        İşte Nevzat Bahtiyar'ın yalanlarla dolu ilk ifadesi!
        İşte Nevzat Bahtiyar'ın yalanlarla dolu ilk ifadesi!
        "Beşiktaş ile 10 kez oynasak, 8'ini kazanırdık"
        "Beşiktaş ile 10 kez oynasak, 8'ini kazanırdık"
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        "Athletic'in çok fazla zayıf noktası yok!"
        "Athletic'in çok fazla zayıf noktası yok!"
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü
        Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü
        3 gündür kayıp olan Erdal Yıldız, Porsuk Çayı'nda arandı
        3 gündür kayıp olan Erdal Yıldız, Porsuk Çayı'nda arandı
        Mihalıççık'ta jandarma ekipleri kamu personeli ve muhtarlara seminer verdi
        Mihalıççık'ta jandarma ekipleri kamu personeli ve muhtarlara seminer verdi
        Eskişehir'de tıra çarpan minibüsün sürücüsü öldü
        Eskişehir'de tıra çarpan minibüsün sürücüsü öldü
        Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor
        Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor
        Eskişehir'de 3 hükümlü yakalandı
        Eskişehir'de 3 hükümlü yakalandı