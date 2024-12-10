Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor

        Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişiler ile okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 10:24 Güncelleme: 10.12.2024 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişiler ile okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi.

        Arananlara yönelik 1616 personelin 187 uygulama noktasında görev yaptığı uygulamada, kimlik bilgileri sorgulanan 170 kişi hakkında arama kararı bulunduğu belirlendi.

        Bu kişilerden 41'inin 5 yıla, 11'inin ise 5 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarıyla arandığı tespit edildi.

        Söz konusu şüpheli ve hükümlüler hakkında işlem başlatıldı.

        - 11 servis aracı sürücüsüne ceza kesildi

        Polis ve jandarma ekiplerince 175 servis aracı ve şoförü kontrol edildi, kusurlu görülen 11 servis aracı ve sürücüsüne ilgili maddelerden cezai işlem uygulandı.

        Okul çevrelerindeki 47 kahvehane, 58 market ve tekel bayisi, 2 oyun salonu ile 89 park da ekiplerce denetlendi.

        Ayrıca, 334 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a gözaltı talebi
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a gözaltı talebi
        Annesini vahşice öldürmüştü! İşte katil evlada verilen ceza!
        Annesini vahşice öldürmüştü! İşte katil evlada verilen ceza!
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        İsrail'den Suriye'ye yoğun saldırı
        İsrail'den Suriye'ye yoğun saldırı
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Avrupa Suriyeli sığınmacı başvurularını askıya alıyor
        Avrupa Suriyeli sığınmacı başvurularını askıya alıyor
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        Van'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
        Van'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        Takıntılı sevgiliden kurşun yağmuru! İki kadını vurdu!
        Takıntılı sevgiliden kurşun yağmuru! İki kadını vurdu!
        Finlandiya'ya giden kimyonlar piyasadan toplatıldı
        Finlandiya'ya giden kimyonlar piyasadan toplatıldı
        Asgari ücret gerçekleri
        Asgari ücret gerçekleri
        Zenginle fakir arasındaki uçurum arttı
        Zenginle fakir arasındaki uçurum arttı
        Hangi uygulamalara para harcıyoruz?
        Hangi uygulamalara para harcıyoruz?
        Diyetisyenlerin korkulu rüyası mı olacak?
        Diyetisyenlerin korkulu rüyası mı olacak?
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de 3 hükümlü yakalandı
        Eskişehir'de 3 hükümlü yakalandı
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
        Eskişehir'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Eskişehir'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Eskişehir'de Suriyeliler, Esad'ın gidişini kutladı
        Eskişehir'de Suriyeliler, Esad'ın gidişini kutladı
        Eskişehir'de Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesini kutladı
        Eskişehir'de Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesini kutladı
        Eşine glütensiz lezzetler hazırlayarak başladığı serüvenini girişimcilikle...
        Eşine glütensiz lezzetler hazırlayarak başladığı serüvenini girişimcilikle...