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        3 gündür kayıp olan Erdal Yıldız, Porsuk Çayı'nda arandı

        ESKİŞEHİR'de 3 gündür kayıp olan Erdal Yıldız (40) için dalgıç ekipleri Porsuk Çayı'nda arama gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 19:58 Güncelleme: 10.12.2024 - 20:00
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        3 gündür kayıp olan Erdal Yıldız, Porsuk Çayı'nda arandı
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        ESKİŞEHİR’de 3 gündür kayıp olan Erdal Yıldız (40) için dalgıç ekipleri Porsuk Çayı’nda arama gerçekleştirdi.

        Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde oturan iki çocuk babası Erdal Yıldız’dan 3 gün önce çalıştığı restorandan çıktıktan sonra haber alınamadı. Ailesi eve gelmeyen Yıldız’ı çevrede yaptığı aramalarda bulamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü başvuru üzerine Erdal Yıldız’ın bulunması için çalışma başlattı. İncelenen cep telefonu kayıtlarında Yıldız’ın son olarak Porsuk Çayı’nın Atatürk Caddesi’nden geçen bölümünde olduğunu tespit edildi. AFAD’ın yanı sıra AKUT, DAK, İHH, itfaiye ve polis ekiplerinin çay kenarında yaptığı aramalardan sonuç alınamadı. Yıldız’ın düşmüş olabileceği ihtimali üzerine AKUT ve AFAD dalgıçlarınca suda arama yapıldı ancak bir ize rastlanmadı. Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz da Porsuk Çayı’na gelerek arama çalışmalarını izleyerek bilgi aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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