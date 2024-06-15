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        Eşini ve üvey kızını tabancayla öldürüp, intihar etti

        ESKİŞEHİR'de oturdukları sitenin garajında tartıştığı eşi Sibel Çifçi (45) ile evde üvey kızı Cemre Gürpınar'ı (16) tabancayla vurarak öldüren Gürkan Çifçi (47) intihar etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 20:15 Güncelleme: 15.06.2024 - 20:20
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        Eşini ve üvey kızını tabancayla öldürüp, intihar etti
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        ESKİŞEHİR’de oturdukları sitenin garajında tartıştığı eşi Sibel Çifçi (45) ile evde üvey kızı Cemre Gürpınar’ı (16) tabancayla vurarak öldüren Gürkan Çifçi (47) intihar etti.

        Olay, Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Gürkan ve Sibel Çifçi çifti arasında oturdukları sitenin garajında tartışma çıktı. Park halinde olan otomobilde yaşanan tartışmada Gürkan Çifçi, eşi Sibel Çifçi’yi tabancayla ateş ederek öldürdü. Daha sonra ise apartmanın ikinci katındaki eve çıkıp üvey kızı Cemre Gürpınar’ı da tabancayla vurarak öldüren Gürkan Çifçi, aynı tabancayla intihar etti.

        Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerinin yaptığı incelemede Sibel Çifçi site garajındaki otomobilde, Cemre Gürpınar ve Gürkan Çifçi ise evde ölü olarak bulundu. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Sibel Çifçi, kızı Cemre Gürpınar ile Gürkan Çifçi’nin cenazeleri otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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