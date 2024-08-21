Şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Kaza, Eskişehir-Ankara karayolu Kanlıpınar mevkisinde meydana geldi. Muharrem Büyükcan yönetimindeki 43 BD 478 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Muharrem Büyükcan, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Büyükcan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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