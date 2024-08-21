Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        ESKİŞEHİR'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlandığı kazada ağır yaralanan sürücüsü Muharrem Büyükcan (79), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 21:20 Güncelleme: 21.08.2024 - 21:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR’de kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlandığı kazada ağır yaralanan sürücüsü Muharrem Büyükcan (79), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, Eskişehir-Ankara karayolu Kanlıpınar mevkisinde meydana geldi. Muharrem Büyükcan yönetimindeki 43 BD 478 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Muharrem Büyükcan, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Büyükcan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        'TL değerlendi' söyleminde birleştiler
        'TL değerlendi' söyleminde birleştiler
        Bodrum'da sır cinayetler! Cezaevinde tanışmışlardı
        Bodrum'da sır cinayetler! Cezaevinde tanışmışlardı
        Fenerbahçe'de gündem yeniden Sterling!
        Fenerbahçe'de gündem yeniden Sterling!
        At arabasıyla gelip lokantadaki etleri çaldılar
        At arabasıyla gelip lokantadaki etleri çaldılar
        Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor!
        Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Evli ve çocuklu kadına taciz iddiası! Kadının eşi ve arkadaşlarından öldüresiye dayak
        Evli ve çocuklu kadına taciz iddiası! Kadının eşi ve arkadaşlarından öldüresiye dayak
        21 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        21 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Başkan yardımcısı meclis üyesini öldürdü: Cinayetin altından WhatsApp mesajının silinmesi çıktı
        Başkan yardımcısı meclis üyesini öldürdü: Cinayetin altından WhatsApp mesajının silinmesi çıktı
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Eskişehir'de şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Drift atan ehliyetsiz sürücüye 59 bin TL ceza
        Drift atan ehliyetsiz sürücüye 59 bin TL ceza
        Eskişehir'de drift atan ehliyetsiz sürücüye 59 bin 567 lira para cezası kes...
        Eskişehir'de drift atan ehliyetsiz sürücüye 59 bin 567 lira para cezası kes...
        Domaniç'te öldürülen köpekler incelemeden sonra gömüldü
        Domaniç'te öldürülen köpekler incelemeden sonra gömüldü
        Mihalgazi Panayırı 12 Eylül'de başlayacak
        Mihalgazi Panayırı 12 Eylül'de başlayacak
        İnşaat bekçisini silahla vurup yaraladı
        İnşaat bekçisini silahla vurup yaraladı