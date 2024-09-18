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        Eski sevgilisini 15 bıçak darbesiyle ağır yaralayan sanığa 19 yıl 7 ay hapis cezası

        ESKİŞEHİR'de spor eğitmeni olan eski sevgilisi Gamze Cesur'u (35) 15 bıçak darbesiyle ağır yaralayan Fatih Durmaz (43), tutuklu yargılandığı davada, 'Kasten öldürmeye teşebbüs, bıçak kullanmak ve ısrarlı takip' suçlarından 19 yıl 7 ay hapse mahkum edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 17:05 Güncelleme: 18.09.2024 - 17:10
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        Eski sevgilisini 15 bıçak darbesiyle ağır yaralayan sanığa 19 yıl 7 ay hapis cezası
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        ESKİŞEHİR'de spor eğitmeni olan eski sevgilisi Gamze Cesur’u (35) 15 bıçak darbesiyle ağır yaralayan Fatih Durmaz (43), tutuklu yargılandığı davada, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs, bıçak kullanmak ve ısrarlı takip' suçlarından 19 yıl 7 ay hapse mahkum edildi. Sanık Dumaz mahkemedeki savunmasında, "Yaptıysam, yaptım derim alnımın akıyla yatarım. Olay sırasında benim elimde bıçak yoktu. Yapmadığım suçlardan buradayım. Kadın olmanın avantajlarını kullanıyor" dedi.

        Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde geçen yıl haziran ayında Fatih Durmaz, takip ettiği eski sevgilisi, spor eğitmeni Gamze Cesur’u, 15 bıçak darbesiyle yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Cesur, el ve parmaklarını kullanamadığı için 2 kez ameliyat olup, fizik tedavi gördü. Polis ekiplerinin yakalayıp gözaltına aldığı Fatih Durmaz ise çıkarıldığı adliyede 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Fatih Durmaz'ın, arkadaşı Ayşe S. ile sokakta bekleyen Gamze Cesur'un arkasından koştuğu, yere düşen kadını defalarca bıçakladığı, ardından koşup uzaklaştığı anlar yer aldı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu sanık Fatih Durmaz hakkındaki soruşturmasını tamamlayıp Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. 7 sayfalık iddianamede, sanık Fatih Durmaz hakkında 'Israrlı takip', 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Tehdit' suçlarından 14 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        'YAPTIYSAM YAPTIM DERİM'

        Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Fatih Durmaz ile taraf avukatları katıldı. Sanık Durmaz, olay sırasında elinde bıçak olmadığını savunarak, "Birçok suç üzerime atılmış iftiradır. 2 milyonun üzerinde beni dolandırdı. Başka erkeklerle ilişkisi olduğunu öğrenince ayrılmak ve paramı geri istedim. Elimde bıçakla takip etmedim. Öldürecek olsam evini, adresini biliyorum, oralarda yaparım. Yaptıysam, yaptım derim alnımın akıyla yatarım. Olay sırasında benim elimde bıçak yoktu. Yapmadığım suçlardan buradayım kadın olmanın avantajlarını kullanıyor. Sürekli kendisini rahatsız ettiğim iddiası doğru değil. Yalanlarıyla Türkiye'ye rezil ettiler. 40 yaşından sonra bu kadın yüzünden yaşamadığım şey kalmadı. Suç işlemedim yapsam, söylerdim" dedi.

        Savunmaların ardından son sözü sorulan sanık Durmaz, "Ben yalan beyan veren kadınların ve doğru beyan veren kadınların karakolda ayrılmasını istiyorum. Devletimizden 6284 yasasını iyi ve kötü kullanan kadınları ayırt etmesini istiyorum" diye konuştu.

        Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık Fatih Durmaz'a 'Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl, olay sırasında bıçak kullandığı gerekçesiyle 1 ay, 'Israrlı takip' suçundan ise 1,5 hapis cezası verdi. Sanık Durmaz, toplam 19 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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