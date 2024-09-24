Eskişehir'de zimmetine 1,5 milyon lira geçiren bankacı tutuklandı (2)

Eskişehir'de çalıştığı özel banka şubesinde, yaşlılara ait az kullanılan ve 'Uyuyan hesap' olarak adlandırılan 20 müşteri hesabından yaklaşık 1,5 milyon lira zimmetine geçirdiği tespit edilen Onur Uysal, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Zimmet' suçlamasıyla tutuklandı.

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