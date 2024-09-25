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        'Birimiz hurdalığa, birimiz mezara' paylaşımı yapan motosiklet sürücüsü kaza öldü

        ESKİŞEHİR'inSivrihisar ilçesinde önünde giden kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Ceyhun Bilen (24), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 13:26 Güncelleme: 25.09.2024 - 13:30
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        'Birimiz hurdalığa, birimiz mezara' paylaşımı yapan motosiklet sürücüsü kaza öldü
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        ESKİŞEHİR'inSivrihisar ilçesinde önünde giden kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Ceyhun Bilen (24), hayatını kaybetti. Ceyhun Bilen'in sosyal medyadan paylaştığı motosikletli videoya, 'Bu filmin sonunda birimiz hurdalığa birimize ise mezara' yazdığı görüldü.

        Kaza, Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal Babadat Mahallesi'nde meydana geldi. Ceyhun Bilen'in kullandığı 80 AAD 667 plakalı motosiklet, aynı yönde giden E.K. yönetimindeki 71 AAH 848 plakalı kamyona çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Bilen ağır yaralanırken, ilk müdahale ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bilen, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ceyhun Bilen'in sosyal medyadan paylaştığı motosikletli videoya, 'Bu filmin sonunda birimiz hurdalığa birimize ise mezara' yazdığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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        Galeri

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