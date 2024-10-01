Doğuştan serebral palsi hastası Efe, 7 yıldır yürüyemiyor

ESKİŞEHİR'de7 yıldır yürüyemeyen doğuştan selebral palsi hastası Efe Altun (7), Eskişehir Şehir Hastanesi'nde ameliyat oldu. 1,5 saat süren operasyona ilişkin bilgi veren Ortopedi Uzmanı Dr. Onur Gök, "Ameliyatla hastanın yere daha düzgün basmasını sağlamayı amaçladık. Mevcut alçıları 4-5 hafta kadar kalacak, ondan sonra fizik tedavi süreciyle başlayacağız" dedi.

Halil ve Hazel Altun çiftinin iki çocuğundan biri olan Eyüp Efe Altun, her yeni doğan bin çocuğun 2'sinde görülen 'serebral palsi' (nörolojik kas bozukluğu) hastalığıyla dünyaya geldi. Ailesi kas hastalığından ayağının üzerine basamadığı için yürümeyen Efe'yi farklı hastanelere götürdü ancak bir sonuç alamadı. Efe Altun geçen hafta Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kontrolden geçirilirken, ameliyat edildi. Yaklaşık 1,5 saat süren operasyonun ardından ayağı alçıya alınan Efe Altun, servis odasına çıkarıldı. Efe Altun'un ameliyatını gerçekleştiren Ortopedi Uzmanı Dr. Onur Gök, anormal durumdaki kemikleri kontrollü bir şekilde kırarak yere düzgün bir basma fazı elde ettiklerini söyledi.

'GERİLMİŞ OLAN KAS KİRİŞLERİNİ GEVŞETTİK' Efe'nin operasyonun ardından yapılan bacak alçılarının 4-5 hafta sonra çıkarılacağını ve yürüyebilmesi için fizik tedavi göreceğini anlatan Uzm. Dr. Gök, "Hastamız 7 yaşında serebral palsi hastası. Serebral palsi, anne karnından 5 yaşına kadar görülebilen nörolojik bir hastalık. Bu hastalıkla beraber kas ve iskelet sisteminde de kasılmaların eşlik ettiği farklı şekil bozuklukları oluşuyor. Bu şekil bozuklukları yürüme problemleri oluşturduğu için de ameliyatlarını yapıyoruz. Hastamızın ameliyatında bu kas kasılmalarıyla meydana gelen kemikteki rotasyonel anormallikleri, kemiklerini kontrollü bir şekilde kırarak düzelttik. Onun dışında gerilmiş olan kas kirişlerini gevşettik. Şu anda yere düzgün bir basma fazı elde etmiş durumdayız. Yaklaşık 1,5 saat süren bir ameliyatla hastanın yere daha düzgün basmasını sağlamayı amaçladık. Mevcut alçıları 4-5 hafta kadar kalacak, ondan sonra fizik tedavi süreciyle başlayacağız. Efe'nin tedavisi için 3 günlük bir yatış süresi gerekti. Şu anda da gayet iyi, bugün taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.