Dersten çıktıktan sonra fenalaşan üniversiteli Elif, hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Eli Nur Aydın (25), dersten çıktıktan sonra fenalaşarak yere yığıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Aydın, kurtarılamadı.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olan Elif Nur Aydın, dün dersten çıktıktan sonra fakülte binası önünde fenalaştı. İhbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Aydın, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aydın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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