Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Sağlıkçı eşinden öğrendiği Heimlich manevrasıyla öğrencisinin hayatını kurtardı

        ESKİŞEHİR'de sınıf öğretmeni Renan Karabulut (51), okul bahçesinde tost yerken bir parçası boğazına kaçıp nefes borusu tıkanan öğrencisi İzzettin Abdullah'ın (8) Heimlich manevrasıyla hayatını kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 11:26 Güncelleme: 08.10.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlıkçı eşinden öğrendiği Heimlich manevrasıyla öğrencisinin hayatını kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR’de sınıf öğretmeni Renan Karabulut (51), okul bahçesinde tost yerken bir parçası boğazına kaçıp nefes borusu tıkanan öğrencisi İzzettin Abdullah’ın (8) Heimlich manevrasıyla hayatını kurtardı. Bu yöntemi 27 yıllık sağlıkçı eşinden öğrendiğini ifade eden Karabulut, "Her öğretmenin Heimlich manevrası ve ilk yardıma dair tüm eğitimleri alması büyük fayda var” dedi. Olay ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Avukat Şahap Demirer İlkokulu’nda 2’nci sınıf öğrencisi İzzettin Abdullah, okul bahçesinde tost yerken bir parçası boğazına kaçarak nefes borusunu tıkadı. Nefes alamayan İzzettin Abdullah, bahçede dolaşan öğretmeni evli ve 2 çocuk babası Renan Karabulut’un yanına gitti. Öğretmen Karabulut, öğrencisinin nefes alamadığı fark edip önce sırtına vurdu. Daha sonra ise iki kez Heimlich manevrası yaparak öğrencisinin nefes borusunu tıkayan yiyeceğin çıkmasını sağladı. Ölümden dönen İzzettin Abdullah, öğretmenine teşekkür ederek elini öptü. Karabulut’un Heimlich manevrası yaptığı anlar ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

        26 yıllık öğretmen olan Renan Karabulut, Heimlich manevrası yapmayı 27 yıllık sağlıkçı olan eşinden öğrendiğini ve her eğitimcinin bu yöntemi ve ilk yardımı öğrenmesi gerektiğini söyledi. Öğretmen Karabulut, "Okulun nöbetçi öğretmeniydim, bahçede dolaşırken İzzettin panik halde yanıma geldi. O anda elinde bir tost vardı. O anda anlamaya çalıştım, baktım ki nefes borusuna tostun gittiğini anlayınca önce sırtına vurarak müdahale ettim. O anda çözüm olmadı. Hemen Heimlich manevrası aklıma geldi. Zor bir durumdu, soğukkanlı olmaya çalıştım. Heimlich manevrası uygulayınca Allah yardım etti. İzzettin’in o anda nefes borusundan tıkayan yiyeceğin çıktığını gördüm. Hızlı bir şekilde ağzındaki yiyeceği temizledim. İzzettin şu an gayet iyi, sağlıklı. Benim eşim sağlıkçı, 27 yıllık ebe, tabii kendi aramızda konuşuyorduk. İşimiz hep çocuklarla, ‘Başımıza gelirse ne yaparız, nasıl davranırız’ diye sağ olsun yöntemle ilgili bilgi veriyordu. İzzettin’in olayında bunu canlı canlı yaşadık. İlk defa başıma geldi, inşallah tekrar gelmez. Ama çok şükür İzzettin’i kurtardık. Olayın ardından ailesi geldi, teşekkür ettiler. Onlarda çok sevindi” diye konuştu.

        Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm öğretmenlere Heimlich manevrasının yanı sıra ilk yardım eğitimleri de verdiğini anlatan Karabulut, "Öğretmenlerimiz gerekli eğitimleri alıyor. Kesinlikle her eğitimcinin, hangi kademede olursa olsun her öğretmenin Heimlich manevrası ve ilk yardıma dair tüm eğitimleri alması büyük fayda var" dedi.

        TEŞEKKÜR EDİP, ELİNİ ÖPTÜ

        İzzettin Abdullah ise tost yerden nefes alamadığını belirterek "Ben bahçede tostumu yerken boğazıma kaçtı. Sonra ben koşarak öğretmenime gittim. İlk önce sırtıma vurdu, sonra karnıma bastı. İkinciye güçlü karnıma basınca boğazımdakiler çıktı. O anda nefes almakta çok zorlandım. Şimdi çok iyiyim. Öğretmenim çok yardımcı oldu, ona çok teşekkür ederim. Olaydan sonra ‘çok teşekkür ederim, seni çok seviyorum’ dedim ve elini öptüm” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Yarım saatte 3 kaza: 2 ölü, 2 yaralı! Alkollü TIR şoförü biçti!
        Yarım saatte 3 kaza: 2 ölü, 2 yaralı! Alkollü TIR şoförü biçti!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Harris'ten Netanyahu sorusuna 'gri' cevap
        Harris'ten Netanyahu sorusuna 'gri' cevap
        Maliye sporcuları radara aldı
        Maliye sporcuları radara aldı
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Berat Luş imzayı attı
        Berat Luş imzayı attı
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        Sabah tartıştığı karısının akşam cansız bedenini buldu, intihara kalkıştı
        Sabah tartıştığı karısının akşam cansız bedenini buldu, intihara kalkıştı
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        Sokaklar karıştı: Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protesto
        Sokaklar karıştı: Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protesto

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de teneffüste nefes borusuna yiyecek kaçan çocuğu öğretmen Heimli...
        Eskişehir'de teneffüste nefes borusuna yiyecek kaçan çocuğu öğretmen Heimli...
        Sokakta bir kişiyi pompalı tüfekle yaralayan saldırganın kaçış anı kamerada
        Sokakta bir kişiyi pompalı tüfekle yaralayan saldırganın kaçış anı kamerada
        Şerzan Kurt, davası 4'ncü kez yeniden görülmeye başlandı
        Şerzan Kurt, davası 4'ncü kez yeniden görülmeye başlandı
        Eskişehir'de sokakta pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı
        Eskişehir'de sokakta pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı
        Şerzan Kurt davasının sanığı, Yargıtay'ın bozma kararının ardından 4'üncü k...
        Şerzan Kurt davasının sanığı, Yargıtay'ın bozma kararının ardından 4'üncü k...
        Afyon'daki kazada ölen 3 kişi, Eskişehir'de toprağa verildi
        Afyon'daki kazada ölen 3 kişi, Eskişehir'de toprağa verildi