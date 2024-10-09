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        Sokak ortasında pompalı tüfekle vurulmuştu; kurtarılamadı

        ESKİŞEHİR'de sokak ortasında pompalı tüfekle karnından vurulan Burak Ünlüler (29), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 12:21 Güncelleme: 09.10.2024 - 12:25
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        Sokak ortasında pompalı tüfekle vurulmuştu; kurtarılamadı
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        ESKİŞEHİR'de sokak ortasında pompalı tüfekle karnından vurulan Burak Ünlüler (29), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi olduğu tespit edilen H.K., kaçtığı Sakarya'da yakalandı.

        Olay, önceki gün Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi'nde meydana geldi. H.K., elindeki pompalı tüfekle sokakta Burak Ünlüer’e ateş etti. Karnından ağır yaralanan Ünlüer, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ünlüler, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili araştırma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye alarak silahlı saldırganın H.K. olduğunu ve Sakarya'ya kaçtığını tespit etti. Sakarya'da saklandığı adres tespit edilen H.K., polis operasyonu ile yakalandı ve işlemlerinin ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

        OLAY KAMERADA

        H.K.'nin sokak ortasında pompalı tüfekle Burak Ünlüer'e ateş ettikten sonra kaçtığı anlar, iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, silahlı saldırgan H.K.'nin sokakta çevresini kontrol ettikten sonra koşarak uzaklaştığı, bu sırada yaralanan Burak Ünlüer'in ise bir aracın arkasında saklanarak yaralandığı karnını tuttuğu görüldü.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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