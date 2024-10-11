Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de pompalı tüfekle cinayete 6 tutuklama

        ESKİŞEHİR'de sokak ortasında pompalı tüfekle vurulan Burak Ünlüer'in (29) ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheliden cinayet şüphelisi Hüseyin K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 11:31 Güncelleme: 11.10.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de pompalı tüfekle cinayete 6 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR'de sokak ortasında pompalı tüfekle vurulan Burak Ünlüer'in (29) ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheliden cinayet şüphelisi Hüseyin K. (35) ile ona kaçısında yardım ettiği belirlenen 5 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay, geçen pazartesi günü, Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin K., pompalı tüfekle sokakta Burak Ünlüer'e ateş etti. Karnından yaralanan Ünlüer, kaldırıldığı Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyip, saldırganın Hüseyin K. olduğunu ve Sakarya'ya kaçtığını tespit etti. Sakarya'da saklandığı adres saptanan Hüseyin K. ile kaçışında yardım ettiği belirlenen S.T., S.A., Ö.S., M.A., L.B. ve Ş.Y. yakalanıp gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadeleri alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Hüseyin K., 'Kasten öldürme' suçundan, ona kaçmasında yardım ettiği tespit edilen S.A., Ö.S., M.A., L.B. ve Ş.Y. ise 'yardım etme' suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerden S.T. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin incelemesinde, cinayet şüphelisi Hüseyin K.'nin, Burak Ünlüer ile küfürleşme nedeniyle husumetli olduğu ve cinayeti bu nedenle işlediği anlaşıldı.

        Öte yandan Hüseyin K.'nin sokak ortasında pompalı tüfekle Burak Ünlüer'e ateş ettikten sonra kaçtığı anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Hüseyin K.'nin sokakta çevresini kontrol ettikten sonra koşarak uzaklaştığı, bu sırada Ünlüer'in ise bir aracın arkasında saklanıp, yaralandığı karnını tuttuğu görüldü. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O anlar kamerada! Görenler şaşırdı! Boy farkını kapattı!
        O anlar kamerada! Görenler şaşırdı! Boy farkını kapattı!
        Yerli lokomotif saatte 140 kilometre hıza ulaştı
        Yerli lokomotif saatte 140 kilometre hıza ulaştı
        8 ayda 900 ekstrem doğa olayı yaşandı!
        8 ayda 900 ekstrem doğa olayı yaşandı!
        Başörtüsü inceleniyor! Rojin ile ilgili son durum!
        Başörtüsü inceleniyor! Rojin ile ilgili son durum!
        Galatasaray'da gözler genel kurulda
        Galatasaray'da gözler genel kurulda
        Harris'in aldığı bağışlar rekora koşuyor
        Harris'in aldığı bağışlar rekora koşuyor
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Montella'nın Karadağ 11'i
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        1500 kişiyi 1.2 milyar TL dolandırdılar! Çete lideri berbermiş!
        1500 kişiyi 1.2 milyar TL dolandırdılar! Çete lideri berbermiş!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        İsrail İran'a yanıt konusunda sonuca varamadı
        İsrail İran'a yanıt konusunda sonuca varamadı
        'Sur canisi'ni hatırlattı! Kan donduran mesajlar!
        'Sur canisi'ni hatırlattı! Kan donduran mesajlar!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Sağlığımız için içtiğimiz 'su' bizi zehirleyebilir mi?
        Sağlığımız için içtiğimiz 'su' bizi zehirleyebilir mi?
        6 Şubat'ta 48 kişi burada öldü! Ceza değil ödül!
        6 Şubat'ta 48 kişi burada öldü! Ceza değil ödül!
        'Emily in Paris' dizisi Fransa ve İtalya arasında kapışmaya yol açtı
        'Emily in Paris' dizisi Fransa ve İtalya arasında kapışmaya yol açtı
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"

        Benzer Haberler

        Eskişehirli kadın muhtar genç yetenekleri tekvandoya kazandırıyor
        Eskişehirli kadın muhtar genç yetenekleri tekvandoya kazandırıyor
        Eskişehir'de 197 sikke ve 24 obje ele geçirildi
        Eskişehir'de 197 sikke ve 24 obje ele geçirildi
        Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Eskişehir'de pompalı tüfekle cinayete 7 gözaltı
        Eskişehir'de pompalı tüfekle cinayete 7 gözaltı
        Iraklı hekimlere Eskişehir'de girişimsel radyolojiyle ameliyatsız tedavi eğ...
        Iraklı hekimlere Eskişehir'de girişimsel radyolojiyle ameliyatsız tedavi eğ...
        İl Emniyet Müdürlüğü, ESOGÜ öğrencilerini bilgilendirdi
        İl Emniyet Müdürlüğü, ESOGÜ öğrencilerini bilgilendirdi