Eskişehir'de pompalı tüfekle cinayete 6 tutuklama

ESKİŞEHİR'de sokak ortasında pompalı tüfekle vurulan Burak Ünlüer'in (29) ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheliden cinayet şüphelisi Hüseyin K. (35) ile ona kaçısında yardım ettiği belirlenen 5 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçen pazartesi günü, Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin K., pompalı tüfekle sokakta Burak Ünlüer'e ateş etti. Karnından yaralanan Ünlüer, kaldırıldığı Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyip, saldırganın Hüseyin K. olduğunu ve Sakarya'ya kaçtığını tespit etti. Sakarya'da saklandığı adres saptanan Hüseyin K. ile kaçışında yardım ettiği belirlenen S.T., S.A., Ö.S., M.A., L.B. ve Ş.Y. yakalanıp gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadeleri alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Hüseyin K., 'Kasten öldürme' suçundan, ona kaçmasında yardım ettiği tespit edilen S.A., Ö.S., M.A., L.B. ve Ş.Y. ise 'yardım etme' suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerden S.T. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin incelemesinde, cinayet şüphelisi Hüseyin K.'nin, Burak Ünlüer ile küfürleşme nedeniyle husumetli olduğu ve cinayeti bu nedenle işlediği anlaşıldı.