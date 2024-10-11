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        Sosyal medyada 'müstehcenliğe' gözaltı (2)

        TUTUKLANDIEskişehir'desosyal medya platformlarında canlı yayın yapan ve 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Gökben Duman (22), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 21:20 Güncelleme: 11.10.2024 - 21:20
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        Sosyal medyada 'müstehcenliğe' gözaltı (2)
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        TUTUKLANDI

        Eskişehir’desosyal medya platformlarında canlı yayın yapan ve 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Gökben Duman (22), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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