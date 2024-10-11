Sosyal medyada 'müstehcenliğe' gözaltı (2)
TUTUKLANDIEskişehir'desosyal medya platformlarında canlı yayın yapan ve 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Gökben Duman (22), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Eskişehir’desosyal medya platformlarında canlı yayın yapan ve 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Gökben Duman (22), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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