Cumhuriyet Bayramı'na özel koreografi; insanlar hilal, akrobasi uçağı yıldız oldu

ESKİŞEHİR'de Sivrihisar Havacılık Merkezi, Cumhuriyet’in 101’inci yılına özel koreografi hazırladı. Özel olarak hazırlanan alanda bine yakın kişi hilal şeklini yaparken, Türkiye’nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener’in uçağı ise yıldız şeklini alarak, ay-yıldız koreografisi oluşturuldu. Şener, fotoğraf çekiminin ardından Cumhuriyet Bayramı özel uçuşu gerçekleştirdi.

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi, geleneksel hale getirdiği ay-yıldız koreografisinin 11'incisini, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine özel olarak hazırladı. Yeşilköy Mahallesi'ne, çevre illerden ellerinde Türk bayraklarıyla gelen yaklaşık bin kişi, hilal şeklini aldı. Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in 'Yeni Menekşe' isimli akrobasi uçağı da yıldızı oluşturarak koreografiyi tamamladı.

Koreografinin ardından ‘Yeni Menekşe’ isimli akrobasi uçağı ile izleyenler için ‘Cumhuriyet Bayramı Özel Uçuşu’ gerçekleştiren Semin Öztürk Şener, izleyenlerin nefeslerini kesti. Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladıklarını söyleyen Şener, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Sivrihisar Havacılık Merkezi’nde her yıl olduğu gibi büyük bir coşkuyla kutluyoruz Cumhuriyet Bayramı’mızı. En büyük bayram Cumhuriyet Bayramımız. Ben de böyle özel bir günde ‘Yeni Menekşe’ ile havada olmaktan dolayı çok büyük bir gurur duyuyorum. Benim için çok kıymetli. Ne mutlu Türk’üm diyene, yaşasın Cumhuriyet” dedi.