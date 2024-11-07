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        Eskişehir'de firari hükümlü 3 kişi yakalandı

        ESKİŞEHİR'in, Odunpazarı ve Mahmudiye ilçelerinde haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş toplam 34 yıl hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 23:46 Güncelleme: 07.11.2024 - 23:50
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        Eskişehir'de firari hükümlü 3 kişi yakalandı
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        ESKİŞEHİR’in, Odunpazarı ve Mahmudiye ilçelerinde haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş toplam 34 yıl hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Mahmudiye İlçe Emniyet Amirliği’ne bağlı ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda haklarında ‘silahla tasarlayarak adam öldürme’ suçundan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan Y.G., ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ş.V. ve ‘bilişim sistemi aracılığıyla dolandırıcılık ve hırsızlık’ suçundan kesinleşmiş 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.Y., yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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