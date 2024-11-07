Eskişehir'de firari hükümlü 3 kişi yakalandı

ESKİŞEHİR’in, Odunpazarı ve Mahmudiye ilçelerinde haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş toplam 34 yıl hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Mahmudiye İlçe Emniyet Amirliği’ne bağlı ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda haklarında ‘silahla tasarlayarak adam öldürme’ suçundan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan Y.G., ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ş.V. ve ‘bilişim sistemi aracılığıyla dolandırıcılık ve hırsızlık’ suçundan kesinleşmiş 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.Y., yakalanarak cezaevine gönderildi.