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        Eskişehir'de kuş gribi nedeniyle 5 mahalleye karantina

        ESKİŞEHİR'de bir vatandaşın beslediği tavuklarda kuş gribine rastlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 15:47 Güncelleme: 10.11.2024 - 15:50
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        Eskişehir'de kuş gribi nedeniyle 5 mahalleye karantina
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        ESKİŞEHİR’de bir vatandaşın beslediği tavuklarda kuş gribine rastlandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, civarda bulunan 5 mahalleyi karantina altına aldı.

        Sivrihisar ilçesine bağlı Sığırcık Mahallesi’nde, bir vatandaşın beslediği tavukların ölmesi üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Ölen tavuklarda yapılan kuş gribi testinin sonucu pozitif çıktı. Tavukların, daha önce kuş gribine rastlanan Konya’nın Çeltik ilçesinden getirildiği tespit edildi. Ekipler, Sığırcık Mahallesi ile çevresindeki 4 mahalleyi karantina altına aldı.

        Öte yandan söz konusu mahallelerde kuş gribine rastlanan kanatlı hayvanların itlaf edileceği ve itlaf edilen hayvanların karşılığında sahiplerine ödeme yapılacağı açıklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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