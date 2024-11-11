Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de 2 ton kaçak tütün ele geçirildi

        ESKİŞEHİR'de2 ton kaçak tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 11:51 Güncelleme: 11.11.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de 2 ton kaçak tütün ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR’de2 ton kaçak tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalarda, kaçak tütün satışı yaptığı belirlenen şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada piyasa değeri 400 bin TL olan 2 ton kıyılmış tütün ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında, ‘4733 sayılı Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkol Piyasası Düzenlenmesine Dair Kanun’ kapsamında soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Elazığ depremi açıklaması ve 6 ile kritik uyarı!
        Elazığ depremi açıklaması ve 6 ile kritik uyarı!
        "Bu ligin çok üzerinde"
        "Bu ligin çok üzerinde"
        2 işçi feci biçimde can verdi!
        2 işçi feci biçimde can verdi!
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Marmaray'da kavga
        Marmaray'da kavga
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"
        Ters yönde gidip ambulansa yol vermemişti! İşte kesilen ceza!
        Ters yönde gidip ambulansa yol vermemişti! İşte kesilen ceza!
        2 kişi can vermişti! Helin hastaneye gidiyormuş!
        2 kişi can vermişti! Helin hastaneye gidiyormuş!
        CHP'li 81 il başkanından erken seçim çağrısı, Özel'e destek mesajı
        CHP'li 81 il başkanından erken seçim çağrısı, Özel'e destek mesajı
        Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
        "Şampiyonluk mucizelere bağlı"
        "Şampiyonluk mucizelere bağlı"
        19 katlı dev canavar bina görenleri şaşkına uğratıyor!
        19 katlı dev canavar bina görenleri şaşkına uğratıyor!
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı
        SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı

        Benzer Haberler

        Kadın çiftçi stajyerken tanıştığı safranın üreticisi oldu
        Kadın çiftçi stajyerken tanıştığı safranın üreticisi oldu
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de kuş gribi nedeniyle 5 mahalleye karantina
        Eskişehir'de kuş gribi nedeniyle 5 mahalleye karantina
        Eskişehir Valisi Aksoy, "Atatürk ile Bir Gün Galerisi"ni ziyaret etti
        Eskişehir Valisi Aksoy, "Atatürk ile Bir Gün Galerisi"ni ziyaret etti
        AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Eskişehir'de 5 mahalle kuş gribi nedeniyle karantinaya alındı
        Eskişehir'de 5 mahalle kuş gribi nedeniyle karantinaya alındı