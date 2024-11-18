Eskişehir'de yolcu otobüsü takla attı; 1 ölü, 42 yaralı (3)

‘KEMERSAYESİNDE HAYATIM KURTULDU’

Eskişehir’de yolcu otobüsünün takla attığı kazada hafif yaralanan Soykan Kaya (32), tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Eskişehir’e otomobil satın almak için geldiğini ifade eden Kaya, otobüsün en az 4 takla attığını söyledi. Kendisinin kemer taktığı için kazadan hafif yaralı olarak kurtulduğunu anlatan Kaya, şunları söyledi:

“Ben Alanya’dan bindim, araç almak için Eskişehir’e günübirlik geldim. Uyuyordum kaza anında. Arabanın devrilmesiyle uyandım. Takla atıyorduk uyandığımda. 4 kişiydik, en arkada oturuyordum ben. Kendime geldiğimde yani kaza bittiğinde yanımda kimse yoktu. Biri camdan fırladı, birkaç tanesi koridora fırladı. Kötüydü, insanlar çok kötü haldeydi. Kulağı kopanlar vardı, hareketsiz yatanlar vardı. Çocuklar vardı. Ben bir süre bekledim, insanlara yardım etmeye çalıştım. Kimse gelmeyince benim saatimden 112’yi aradım. Onlara konum attım. Benim kemerim takılıydı, emniyet kemerim sayesinde kurtuldum. Yanımdaki hiçbir koltuk yerinde durmuyordu. Herkes fırladı. Ben yerimde atlattım, sadece yolcuların bana çarpmasıyla hafif yara aldım. Kemer taktım ve gerçekten hayata tutundum yani, kemer sayesinde.”