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        Eskişehir'de yolcu otobüsü takla attı; 1 ölü, 42 yaralı (3)

        'KEMERSAYESİNDE HAYATIM KURTULDU'Eskişehir'de yolcu otobüsünün takla attığı kazada hafif yaralanan Soykan Kaya (32), tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 15:24 Güncelleme: 18.11.2024 - 15:30
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        Eskişehir'de yolcu otobüsü takla attı; 1 ölü, 42 yaralı (3)
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        ‘KEMERSAYESİNDE HAYATIM KURTULDU’

        Eskişehir’de yolcu otobüsünün takla attığı kazada hafif yaralanan Soykan Kaya (32), tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Eskişehir’e otomobil satın almak için geldiğini ifade eden Kaya, otobüsün en az 4 takla attığını söyledi. Kendisinin kemer taktığı için kazadan hafif yaralı olarak kurtulduğunu anlatan Kaya, şunları söyledi:

        “Ben Alanya’dan bindim, araç almak için Eskişehir’e günübirlik geldim. Uyuyordum kaza anında. Arabanın devrilmesiyle uyandım. Takla atıyorduk uyandığımda. 4 kişiydik, en arkada oturuyordum ben. Kendime geldiğimde yani kaza bittiğinde yanımda kimse yoktu. Biri camdan fırladı, birkaç tanesi koridora fırladı. Kötüydü, insanlar çok kötü haldeydi. Kulağı kopanlar vardı, hareketsiz yatanlar vardı. Çocuklar vardı. Ben bir süre bekledim, insanlara yardım etmeye çalıştım. Kimse gelmeyince benim saatimden 112’yi aradım. Onlara konum attım. Benim kemerim takılıydı, emniyet kemerim sayesinde kurtuldum. Yanımdaki hiçbir koltuk yerinde durmuyordu. Herkes fırladı. Ben yerimde atlattım, sadece yolcuların bana çarpmasıyla hafif yara aldım. Kemer taktım ve gerçekten hayata tutundum yani, kemer sayesinde.”

        KAZA ÖNCESİ OTOBÜSÜN GEÇİŞİ KAMERADA

        Öte yandan yolcu otobüsünün, kaza yaptığı mevkiindeki bir akaryakıt istasyonu önünden geçişi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolcu otobüsünün Seyitgazi-Eskişehir kara yolunda oldukça hızlı olduğu görüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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