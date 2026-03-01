Canlı
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de dilencilere yönelik operasyon düzenlendi

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dilencilere yönelik geniş çaplı çalışma yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 09:43
        Eskişehir'de dilencilere yönelik operasyon düzenlendi

        –Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dilencilere yönelik geniş çaplı çalışma yapıldı.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından dilencilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 40 kişiye 70 bin 560 lira para cezası yazıldı.

        Dilencilikle elde edildiği belirlenen 2 bin 855 liraya ekipler tarafından el konuldu.

        Denetimler sonucunda 3 çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.

        Ayrıca denetimlerde, 2 kişiye "Mal ve Hizmet Satmak İçin Başkalarını Rahatsız Etmek" suçu kapsamında 3 bin 528 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

