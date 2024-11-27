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        Seramik sanatçısı Merve, mesleğini öğrettiği annesiyle birlikte atölye kurdu

        ESKİŞEHİR'deseramik sanatçısı Merve Bekket (35), ev hanımı annesi Nuran Bekket'e (59) mesleğini öğreterek birlikte atölye kurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 10:19 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:25
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        Seramik sanatçısı Merve, mesleğini öğrettiği annesiyle birlikte atölye kurdu
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        ESKİŞEHİR'deseramik sanatçısı Merve Bekket (35), ev hanımı annesi Nuran Bekket'e (59) mesleğini öğreterek birlikte atölye kurdu. Seramikten hediyelik eşyaların yanı sıra otellere pano, seramik rölyefler ve özel tasarımlar yapan anne-kız, açtıkları dükkanda ürünlerini satıyor. Nuran Bekket, "Üretimi ikimiz beraber yapıyoruz, o kendi tasarımlarını yapıyor, ben kendi tasarımlarımı yapıyorum" dedi.

        Merve Bekket, 2012 yılında Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü'nü bitirdikten sonra memleketi Eskişehir'e döndü. Bir süre farklı alanlarda çalışan Bekket, cam ve seramik ürünler tasarladığı atölyesini açtı. Gelen taleplere yetişemeyen Merve Bekket, yardım istediği annesi Nuran Bekket'e de kısa sürede mesleğini öğretti. Anne-kız seramik ustası olurken, atölyede ürettikleri tasarımları da birlikte durdukları dükkanda satmaya başladı.

        'ÖNCE KÜÇÜK BİR ATÖLYE KURDUM'

        Üniversiteyi bitirdikten sonra bir süre farklı yerlerde çalıştığını söyleyen Merve Bekket, "Tabii herkes mezun olunca hemen iş bulamıyor maalesef. Öyle olunca da ben de birkaç yerde çalıştım. Sonra artık kendi şirketimi kurdum. Önce küçük bir atölye kurdum, ondan sonrasında yavaş yavaş 7 kadın birlikte kadın kooperatifi kurduk, sonra da tarihi Odunpazarı evlerinin bulunduğu turistlik alanda dükkanı satış ofisi haline getirdik. Atölyemde ürettiğim ürünleri burada satmaya başladım" dedi.

        'ANNEM ÇOK ÇABUK ADAPTE OLDU'

        Gelen taleplere yetişemediği için annesi Nuran Bekket'ten yardım istediğini anlatan Merve Bekket, "Annem yardım ederken gördüm ki bu konuya çok yatkın. Kısa süren bir eğitim sürecinin ardından mesleğimi anneme de öğrettim. Şimdi birlikte kurduğumuz atölyede kendimize özgü seramik hediyelik eşyalar, pano, seramik rölyefler ve özel tasarımlar yapıyoruz. Annemin de el işi konusunda bir geçmişi var, işte dikiş yapıyor, boyamalar yapıyor. Öyle olunca da annem de ister istemez çok çabuk adapte oldu. Kendisi de tasarımlar yapmaya başladı. Daha sonra annem 'Merve şu tasarım çok güzel, bunu da yapalım, şunu da yapalım' derken bir başladık, beraber devam ediyoruz. Sadece seramik hediyelik eşya değil, oteller için de panolar, seramik rölyefler, özel tasarımlar yapıyoruz. Ayrıca seramik dersleri, ebru dersleri ve çini dersleri veriyorum. Annemle iş arkadaşı olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

        'YENİ ŞEYLER ÜRETMEYİ ÇOK SEVDİM'

        Ev hanımı olduğu için daha önce hiç çalışmadığını ancak seramik tasarımı öğrendikten sonra çok sevdiğini söyleyen Nuran Bekket de kızıyla birlikte çalışmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Atölyede hevesle çalıştığını ve yeni tasarım yapmanın çok harika bir duygu olduğunu anlatan Bekket, "Kızımın yoğunluğundan dolayı yetiştiremediğini görünce yardım etmek istedim. Ondan sonra fincanların kulplarını takmaya başladım. Seramik tasarımı, yeni şeyler üretmeyi çok sevdim. Hiç çalışmadım, ev hanımıyım. Daha önce Halk Eğitim Merkezi'nde boyama ve dikiş kursuna gitmiştim. El yatkınlığım belki de oradan geliyor. Üretimi ikimiz beraber yapıyoruz, o kendi tasarımlarını yapıyor, ben kendi tasarımlarımı yapıyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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