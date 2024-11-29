Terör operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyede

ESKİŞEHİR merkezli 8 ilde PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde basın komitesi ayağına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 9’u adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Eskişehir merkezli operasyonlarda Diyarbakır’da 9, İstanbul’da 7, Ankara, Adıyaman, Antalya, Batman ve Sakarya’da 1’er kişi olmak üzere toplam 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel kitap, doküman ve dijital materyal ele geçirilerek incelemeye alındı.