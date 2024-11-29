Husumetlisini sokak ortasında bıçaklayıp öldürdü (3)
TUTUKLANDIEskişehir'dehusumetli olduğu Erol Can Kılıç'ı bıçaklayarak öldüren Enes Tek, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine götürüldü.
TUTUKLANDI
Eskişehir'dehusumetli olduğu Erol Can Kılıç'ı bıçaklayarak öldüren Enes Tek, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nde ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine götürüldü.
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