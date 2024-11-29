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        Husumetlisini sokak ortasında bıçaklayıp öldürdü (3)

        TUTUKLANDIEskişehir'dehusumetli olduğu Erol Can Kılıç'ı bıçaklayarak öldüren Enes Tek, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 17:46 Güncelleme: 29.11.2024 - 17:46
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        Husumetlisini sokak ortasında bıçaklayıp öldürdü (3)
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        TUTUKLANDI

        Eskişehir'dehusumetli olduğu Erol Can Kılıç'ı bıçaklayarak öldüren Enes Tek, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nde ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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