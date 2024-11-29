Terör operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyede (2)

Eskişehir merkezli 7 ilde düzenlenen PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde basın komitesi ayağına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 3’ü savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen ve bazılarının ifadesinin SEGBİS ile alındığı 18 şüpheliden Ahmet Ü. ile Hamza K. tutuklanırken, 16’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.