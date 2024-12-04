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        Tamir ettiği otomobilin egzoz gazından zehirlendi

        ESKİŞEHİR'de evinin barajında tamir ettiği otomobilden çıkan yoğun egzoz gazından zehirlenen Ferhat Koç (40), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 15:06 Güncelleme: 04.12.2024 - 15:10
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        Tamir ettiği otomobilin egzoz gazından zehirlendi
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        ESKİŞEHİR’de evinin barajında tamir ettiği otomobilden çıkan yoğun egzoz gazından zehirlenen Ferhat Koç (40), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Ferhat Koç, evinin garajında kendisine ait otomobili tamir ettiği sırada yoğun egzoz gazına maruz kaldı. Koç’u yerde hareketsiz bulan yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ferhat Koç ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Koç, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Ferhat Koç, Şirintepe Mahallesi Park Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’na toprağa verildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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