Tamir ettiği otomobilin egzoz gazından zehirlendi

Olay, dün akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Ferhat Koç, evinin garajında kendisine ait otomobili tamir ettiği sırada yoğun egzoz gazına maruz kaldı. Koç’u yerde hareketsiz bulan yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ferhat Koç ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Koç, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Ferhat Koç, Şirintepe Mahallesi Park Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’na toprağa verildi.

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