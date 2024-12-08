Eskişehir'de Suriyeliler, Esad'ın gidişini kutladı

ESKİŞEHİR’de bir araya gelen 150 kadar Suriyeli, muhalif grupların başkent Şam’ın kontrolü ele geçirmesini sloganlar atarak kutladı.

Esad rejimi karşıtı muhalif grupların Suriye'nin başkenti Şam'a girip kontrolü ele geçirmesi, Eskişehir’deki Suriyeliler arasında büyük sevinçle karşılandı. Tepebaşı ilçesi Sütlüce Mahallesi’nde bir araya gelen 150 kadar Suriyeli, sloganlar atarak kutlama yaptı. Mahallede oturan ve Türkiye’ye 2014 yılında geldiğini ifade eden Halil Eşref, 50 yılı aşkındır süren zulmün artık sona erdiğini söyledi. Bu nedenle mahallede yaşayan Suriyelilerin bir araya gelerek bunu kutladığını kaydeden Erşan, “Türkiye’ye ve halkına çok teşekkür ederim. 55 yıldır orada zulüm vardı, artık bu bitti. Bundan sonra Suriye’de güzel günler olacak. Ben Suriye’de 2,5 yıl askerlik yaptım ve bana ‘Kim Esad’ı istemiyorsa vurun’ talimatı veriyordu. Rusya uçaklarla vurmaya başlayınca bizde silah yoktu ve Türkiye’ye geldik” dedi.