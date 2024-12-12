Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Gözlüklerinden kurtulmak isterken gözlerini kaybetti

        ESKİŞEHİR'de yaşayan Semih Söğütözü (35), miyop rahatsızlığı nedeniyle kullandığı gözlüklerinden kurtulmak için Ankara'da özel bir hastanede göz içi lens ameliyatı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 13:55 Güncelleme: 12.12.2024 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gözlüklerinden kurtulmak isterken gözlerini kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR'de yaşayan Semih Söğütözü (35), miyop rahatsızlığı nedeniyle kullandığı gözlüklerinden kurtulmak için Ankara'da özel bir hastanede göz içi lens ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası bir gözü görme yetisini tamamen kaybeden, diğerinde ise yüzde 90 görme kaybı oluşan Söğütözü, "Doktora güvendiğim için ameliyat yaptırdım, 5'inci gün gözlerim hiç görmedi" dedi.

        Eskişehir'de özel araçlarda makam şoförlüğü yapan Semih Söğütözü, 2021 yılında Ankara'da bir özel hastaneye 'göz içi lens' ameliyatı olmak için başvurdu. Miyop rahatsızlığı nedeniyle gözlük kullanan Söğütözü, 6 aylık periyotlarla muayene olduktan sonra 2022 yılı Haziran ayında ameliyat oldu. Özel hastaneden aynı gün taburcu edilen Söğütözü'nde bir gün sonra net görememe ve ağrı şikayetleri başladı. Ameliyat sonrası olabilecek komplikasyonlar olduğunu söylenen Söğütözü, memleketi Eskişehir'e döndükten 5 gün sonra görmemeye başladı. Kontrolde, Söğütözü'nün sağ gözünün görme yetisini kaybettiği, sol gözünde ise yüzde 90 oranında görme kaybı oluştuğu belirlendi.

        HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI

        Ankara'daki özel hastane ve operasyonu yapan doktor hakkında suç duyurusunda bulunan Semih Söğütözü, hukuk mücadelesi başlattı. Gözlerindeki miyop rahatsızlığı nedeniyle gözlük kullandığını ve ameliyatla bundan kurtulmak istediğini belirten Söğütözü, "Gözlük kullanıyordum ve yola gittiğimde gözlükle alakalı bir sıkıntım yoktu. Birkaç kez lens takmayı denedim ama olmadı. Ankara'da bir özel hastanede doktorumla görüşüyorduk, bana göz içi lens önerdi. Otobüs ve minibüs kullanıyorum, uzun yola gidiyorum. Doktorum da bana, 'risk yok, 10 milyonda 1, 3 günde iyi olur, 5'inci gün işinin başına dönersin' dedi. Aynı anda iki gözümden de ameliyat oldum ve hemen çok kısa bir sürede taburcu ettiler. Sabah kadar gözlerimde kum dökmüş gibi çok büyük bir acı vardı. Ertesi sabah gittiğimde kontrol edip, iyi olduğunu söyledi. Eskişehir'e geldim, 5 gün sonra sabah kalktığımda gözlerimin komple buğulaştığını fark ettim. Yanımda refakatçi olmadan hiçbir şekilde yürüyemiyordum. Amcamla beraber Ankara'ya gittim. Doktorumuza durumu anlattık, inceleme yaptı ve 'ilk defa başıma bu geldi' dedi. Doktora güvendiğim için ameliyat yaptırdım, 5'inci gün gözlerim hiç görmedi" dedi.

        'EVDEN DIŞARI BİLE ÇIKAMIYORUM'

        Artık çok sevdiği mesleğini yapamadığını ve özgürlüğünün elinden alındığını anlatan Söğütözü, "2,5 yıldır hem araç kullanamıyorum hem de hiçbir şey yapamıyorum. Ameliyatın başarılı gerçekleşmediğini tahmin ediyorum. Bu sebeple doktoru ve hastaneyi dava ettim. Gözlerimi kaybetmişim, bu saatten sonra bana 100 trilyon verseler, gözler gittikten sonra ne işe yarar? 81 ili geziyordum, özgür bir insandım. Gözlüklerimle de iyiydim. Bana 'risk yok, 3 günde iyi olacak, 5'inci günde araba kullanacaksın' diyerek, beni kandırmalarına gerek yoktu. Şu an sağ gözüm hiç görmüyor. Sadece ışık var ve detay yok. Sol gözüm ise yanımdan babam geçse tanımayacak derecede. Yüzde 10-15 şeklinde görüyor. Bu işi yaparken 81 ili geziyordum, insanları gezdirmeyi seviyor ve işimi severek yapıyordum. Şimdi gözlerim bu şekilde olduktan sonra evden dışarı bile çıkamıyorum. Yanımda refakatçi olmadan çarşıya bile zor iniyorum” diye konuştu.

        KURUL, SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ

        Semih Söğütözü'nün başvurusu sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılırken, Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu, operasyonu gerçekleştiren doktor Prof. Dr. N.Ç. hakkında bilirkişi rapor aldı. Raporda, ameliyat sonrası gelişen durumun (görme kaybı) bir cerrahi komplikasyon olduğu ve aynı seansta iki gözün ameliyat edilmesi ile ilişkisi olmadığı sonucuna varılarak, 'şikayete konu olan ameliyatın tıp kurallarına uygun olduğu' tespiti yapıldı. Kurul, Prof. Dr. N.Ç. hakkında tanı, tetkik, takip ve tedavisinde herhangi bir ihmali ya da kusurunun olmadığını belirterek soruşturma izni verilmedi. Semit Söğütözü kurul kararının ardından avukatı aracılığıyla Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne doktor hakkında soruşturma izni verilmesi için itirazda bulundu.

        'HER İKİ GÖZDE YOĞUN REAKSİYON OLUŞTU'

        Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu'nca savunması alınan Prof. Dr. N.Ç., ameliyat sonrasında ilk günden beklemedik sorunlar çıktığını belirterek, "Her iki gözde yoğun reaksiyon oluştu. Tedavi edebilmek için oldukça yoğun bir tedavi süreci başladı. Hastada göz içi basıncını düşürmek için kullanabildiğim ilaç kalmayınca oral olarak kullanılabilecek gliserini zaman zaman kullandım. Tüm tedavilere rağmen hastanın sağ gözündeki kornea ödeminin devam etmesi üzerine sağ göze endotel nakli açından değerlendirilmek üzere bu alanda oldukça tecrübeli olan üniversite hastanesi doçentine danışarak hastayı yönlendirdim" dedi.

        TÜKETİCİ MAHKEMESİ'NE DE DAVA AÇTI

        Semih Söğütözü ayrıca ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. N.Ç. hakkında Eskişehir Tüketici Mahkemesi'ne tazminat davası açtı. İlk duruşmada mahkeme, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dosyayla ilgili herhangi bir rapor veya ATK raporu alınıp alınmadığı, soruşturma izni verilip verilmediği, soruşturma izni verilmemesine yönelik davacı tarafça idare mahkemesine başvuru yapılıp, yapılmadığının sorulmasına karar vererek duruşmayı nisan ayına erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sosyal medyadan tanışıp davet etti! Sevgilisi öldürdü!
        Sosyal medyadan tanışıp davet etti! Sevgilisi öldürdü!
        Sena intihar mı etti eşi mi vurdu?
        Sena intihar mı etti eşi mi vurdu?
        Bolu'da trafik ışıkları kaldırıldı
        Bolu'da trafik ışıkları kaldırıldı
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        İdeal erkeği tarif etti
        İdeal erkeği tarif etti
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Rusya Tartus limanından çekilecek mi?
        Rusya Tartus limanından çekilecek mi?
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        Eşinden HIV pozitif olduğunu sakladı! İşte istenen ceza!
        Eşinden HIV pozitif olduğunu sakladı! İşte istenen ceza!
        Bütün bir şehri dans ettiren salgın!
        Bütün bir şehri dans ettiren salgın!
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        Ankara'nın diplomasi trafiği yoğun
        Ankara'nın diplomasi trafiği yoğun
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutukl...
        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutukl...
        AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Yıldız'dan CHP'li belediye yönetimi ve mecl...
        AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Yıldız'dan CHP'li belediye yönetimi ve mecl...
        Eskişehir'de TIR'lar çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı
        Eskişehir'de TIR'lar çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı
        Kırka Eti Maden İşletmesinin sürücülerine trafik eğitimi verildi
        Kırka Eti Maden İşletmesinin sürücülerine trafik eğitimi verildi
        Eskişehir'de lastiği patlayan tır karşı şeride geçerek başka bir tırla çarp...
        Eskişehir'de lastiği patlayan tır karşı şeride geçerek başka bir tırla çarp...
        Eskişehir'de kayıp olarak aranan kişi Porsuk Çayı'nda ölü bulundu
        Eskişehir'de kayıp olarak aranan kişi Porsuk Çayı'nda ölü bulundu