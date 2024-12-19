84 yaşındaki baba, görme engelli oğlunun bakımı için ev maketleri yapıyor

ESKİŞEHİR’de 3 yıl önce eşini kaybeden Parkinson hastası Ahmet Yetim (84), yaşlılık maaşına ek olarak evinde kurduğu atölyede elleriyle yaptığı maket evleri satarak geçimini sağlıyor. Yüzde 90 görme engelli oğlu Şükrü Yetim (39) ile yaşam mücadelesi verdiklerini belirten Ahmet Yetim, "Benim 5 çocuğum var, 3 oğlan 2 kız. En küçük oğlum Şükrü ile birlikte yaşıyoruz. Hayatın zorlukları var" dedi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde oturan 5 çocuk babası Ahmet Yetim (84), 2021 yılında eşi Süreyya Yetim'i kaybetti. Ahmet Yetim, eşi öldükten sonra 'optik atrofi' hasarı nedeniyle görme yetisini kaybeden ve yüzde 90 engeli bulunan en küçük çocuğu, metal teknisyeni oğlu Şükrü Yetim (39) ile maddi zorluklar içerisinde hayata tutunmaya çalışıyor. İlerleyen yaşı ve Parkinson hastalığı nedeniyle çalışamayan Yetim, devletin ödediği yaşlılık maaşına ek olarak evinde kurduğu atölyede yaptığı maket evleri satarak geçimini sağlıyor.

'MAKET UĞRAŞ OLUYOR, FAZLA DÜŞÜNCELERE DALMIYORSUN' Evinin mutfağını çevirdiği atölyede ev maketleri yaptığını ifade eden Ahmet Yetim, "Atölyemde maket ev yapıyorum. Gerektiği zamanlarda da odun kesiyorum. Yaptığım maketleri satışa çıkarıyorum, kendimi avutuyorum. Maket ev yapmak bir yandan da uğraş oluyor, fazla derin düşüncelere dalmıyorsun. Akşam rahat bir şekilde uykuya dalabiliyorsun. Allah'a şükür bugüne kadar hiç yorulmadım, işlerimi zevkle yapıyorum. Devlet büyüklerim mecbur değillerdir ama yardımcı olmalarını isterim. Yaşlılık maaşının yanı sıra ev maketleriyle geçiniyoruz" dedi.

'HERHALDE ANNESİNE ÜZÜLEREK BÖYLE OLDU' Oğlunun yüzde 90 görme engelli olduğunu anlatan Ahmet Yetim, "Nasıl oldu, bilmiyorum ama bir akşam, 'Gözlerim görmüyor' dedi. Acile götürdük. Acilde damla verdiler, gözler açıldı. Aradan 7-8 ay geçti, otururken bana, 'Baba, lambaları sen mi söndürdün' dedi. Ben de 'Hayır' dedim. Işıkların yanmadığını söyleyince bir ambulans çağırdım. Yaklaşık 4-5 gün komada kaldı. Yüzde 72 görmüyordu, şimdi yüzde 90'mış. Eşim 2021 yılında rahmetli oldu. Herhalde ona üzülerek böyle oldu. Benim 5 çocuğum var, 3 oğlan, 2 kız. En küçük oğlum Şükrü ile birlikte yaşıyoruz. O bana, ben de ona yardımcı olmaya çalışıyorum, birlikte uğraşıyoruz. Bir evde hanımının olmamasıyla alışagelmediğin şeylerle karşılaşıyorsun. Bulaşık yıkıyorsun, çay istediğinde çay yapıyorsun. Çay yapana kadar zaten iş daha da gidiyor, anca bir bardak içebiliyorsun. Bunlar zor, hayatın zorlukları var. Süpürge, çamaşır yıkama zorluyor" diye konuştu.