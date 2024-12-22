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        Otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti

        ESKİŞEHİR'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Süleyman Çetin, (42) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 12:08 Güncelleme: 22.12.2024 - 12:10
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        Otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti
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        ESKİŞEHİR’de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Süleyman Çetin, (42) hayatını kaybetti.

        Kaza, gece saatlerinde Eskişehir-Kütahya kara yolunda meydana geldi. Bahadır Mertcan S. yönetimindeki 16 BIR 579 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Süleyman Çetin’e çarptı. Kazada yaklaşık 100 metre savrulan Çetin, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Süleyman Çetin ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Çetin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralanan sürücü Bahadır Mertcan S. ile yanındaki arkadaşı Tuğba Ş. ise ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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