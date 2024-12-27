Anne ve anne adaylarına uzaktan eğitim

ESKİŞEHİR'de Yunus Emre Devlet Hastanesi, uzaktan eğitim programıyla anne ve anne adaylarıyla görüntülü görüşme yapıp korkularını ve endişelerini yenme konusunda bilgiler verirken; fizyoterapist, diyetisyen, psikolog ve kadın doğum uzmanları da adayların sorularını cevaplıyor. Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu, gebe okulunda 1 yılda 745 anneye, son 3 ayda ise 85 gebe kadına çevrim içi gebe okul hizmeti verdiklerini söyledi.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde iş yoğunluğu, hastaneye uzak olup gelmekte zorlanan yeni annelere ve anne adaylarına, doğuma hazırlık, egzersiz, emzirme ve bebek bakımıyla ilgili eğitimler vermek amacıyla ‘Çevrim içi gebe okulu’ uygulaması başlatıldı. Ebeler ve psikologlar, anne ve anne adaylarıyla görüntülü görüşme sağlayıp, korkularını ve endişelerini yenme konusunda bilgiler verirken; anne ve anne adaylarının merak ettikleri soruları cevaplandırıyor. Online eğitimlere anne ve anne adaylarının yanı sıra eşleri, anneleri ve kayınvalideleri de davet edilip, süreç hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanıyor.

3 AYDA 85 ANNE ADAYINA EĞİTİM VERİLDİ Yunus Emre Devlet Hastanesi bünyesinde hayata geçirilen uygulamayla hamile olarak hastaneye başvuran anne adaylarını, süreç boyunca yalnız bırakmadıklarını belirten Başhekim Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu, "Annenin yolculuğu ‘gebe polikliniği’ ile başlıyor. Daha sonra ‘gebe okulu’ ile devam ediyor, en sonunda da lohusa ziyaretlerimizle, annenin bu güzel sürecinin hiçbir döneminde yalnız bırakmıyoruz. Gebe okulunda 1 sene içerisinde 745 anneye yüz yüze gebe eğitimler verdik. Yaklaşık 3 aydır da ‘çevrim içi gebe okulu’ eğitimlerimiz var. Gerek iş yeri durumları gerek ev durumları gerekse de uzak yerlerde yaşayan annelerimiz için çevrim içi başvuruda bulunabiliyorlar. Bunu çevrim içi web sitemizden yapabiliyorlar ve yaklaşık bugüne kadar 3 ayda 85 gebemize de çevrim içi gebe okul hizmeti verdik. Lohusa ziyaretlerimiz de yaklaşık 3 aydır var. Bizde doğum yapan yaklaşık 40 gebemize de lohusa ziyaretleri gerçekleştirdik. Burada amaç annenin kaygısını biraz daha azaltmak, emzirme metotlarını biraz daha anlatabilmek ve emzirmeye anne sütüne teşvik edebilmek. Gerekirse laktasyon hemşiremizle gerekirse psikologlarımızla bu ziyareti gerçekleştirebilmekteyiz. Yeni başlayan bir hizmetimiz daha var. Bu da çevrim içi lohusa ziyaretidir. Annemiz gelemiyorsa web sitemiz üzerinden bize başvuru yapıyor. Biz de onlarla bilgisayar ya da cep telefonu üzerinden görüntülü olarak görüşüyoruz ve destek vermeye çalışıyoruz. İhtiyaç duyduğumuz anlarda da annemiz gelemiyorsa biz annemize ev ziyareti gerçekleştiriyoruz" dedi.