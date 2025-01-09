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        Alper Gezeravcı, Eskişehir'de üniversitelilerle bir araya geldi

        TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 15:14 Güncelleme: 09.01.2025 - 15:20
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        Alper Gezeravcı, Eskişehir'de üniversitelilerle bir araya geldi
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        TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) öğrencilerle bir araya geldi. Gezeravcı yaptığı sunumda 22 günlük uzay macerasını paylaşırken, Türkiye'nin uzay misyonunu ve gençlerin uzayı hedeflemesinin önemini anlattı.

        Türk Astronot ve Bilim Misyonu Projesi kapsamında, 22 günlük uzay yolculuğu gerçekleştiren, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ESTÜ İki Eylül Kampüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Konferans Salonu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Geçen yıl deneyimlediği 22 günlük uzay macerasını anlatan Gezeravcı, aynı zamanda Türkiye'nin uzay misyonu ve hedeflerini de anlatarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

        'BİR UZAY LİMANI PROJESİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ'

        Sunum eşliğinde uzay yolculuğunu anlatan Gezeravcı, Türkiye'nin uzay alanındaki vizyon ile hedeflerini ve bu hedeflerin Türk gençlerinin uzayı hayal edebilmesine imkan sağlayacağını söyledi. Gezeravcı, "Bir objeyi uzaya göndermek istediğinizde fırlatma kapasitelerinin kısıtlılığı sebebiyle minimum 2-2,5 yıl sonrasına gün alabiliyorsunuz. Dolayısıyla uzaya erişimde başka bir ülkenin, başka bir organizasyonun eline bakmak, sizin uzaya erişiminizi kısıtlayan ve bağımsızlığınızı engelleyen faktörlerden bir diğeridir. Bu noktada işin uzaya yönelik operasyon dinamikleri göz önüne alındığında, ekvator hattı civarındaki bir bölgede Türkiye Cumhuriyeti'nin kontrolünde bir uzay limanı projesi üzerine çalışıyoruz. Bu hem uzaya erişim noktasında koymuş olduğumuz hedeflerin planladığımız takvimlerle yürütülmesi konusunda bağımsızlık sağlayacak hem kendi hedeflerimizi gerçekleştirme hem de ihtiyacı olan başka ülkelerin ihtiyaçlarına cevap vererek, buradan bir katma değer kazanmaya başlama imkanı sağlama noktasında önemli. İlave olarak da savunma alanındaki gelmiş olduğumuz son 15 yıllık başarıları bambaşka bir biçimde taşıyacak altyapı kapasitesini bize verecek projelerden bir tanesidir" dedi.

        'LÜTFEN POTANSİYELİNİZİ HİÇBİR ZAMAN HOR GÖRMEYİN'

        Üniversitelilere tavsiyelerde bulunan Gezeravcı, "Sevgili kardeşlerim, Türkiye Cumhuriyeti olarak tarihimizde ilk defa gerçekleştirmiş olduğumuz astronot seçim sürecine tek bir ülkeden 36 bin vatandaşımız başvuru yaptı. Devlet büyüklerimizin her ortamda ısrarla vurguladığı bir husus, bizim ülkemizin geleceğe yönelik bütün hayallerinde ve koymuş olduğu bütün hedeflerde en büyük güvencesi toprak altındaki doğal zenginliklerimiz değil, toprağın üzerindeki asıl değerlerimiz. Lütfen potansiyelinizi hiçbir zaman hor görmeyin. Bu potansiyeli de kimsenin küçümseme müsaade etmeyin" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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