Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eşi evi terk eden baba, 6 çocuğuyla baş başa kaldı

        ESKİŞEHİR'de 16 yıllık eşi evi terk eden Hamdi Demir (48), yaşları 2 ile 17 arasında değişen 6 çocuğuyla yalnız başına kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 12:13 Güncelleme: 14.01.2025 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşi evi terk eden baba, 6 çocuğuyla baş başa kaldı
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR’de 16 yıllık eşi evi terk eden Hamdi Demir (48), yaşları 2 ile 17 arasında değişen 6 çocuğuyla yalnız başına kaldı. Ailesinin geçimini simit satarak sağlayan Demir, 2 çocuğunun küçük kardeşlerine bakmak için okulu bıraktıklarını söyledi.

        Kentteki bir fabrikada işçi olan Hamdi Demir’in eşi eşi Hanım T. (38), 2023 yılında 3 çocuğu ile birlikte memleketi Giresun’a gitti. Geri dönmeyen Hanım T., burada eşinin arkadaşı K.K. (55) ile birlikte yaşamaya başladı. Çift, geçen yıl mayıs ayında boşandı. Ekim ayında barışan Hamdi Demir ile Hanım T., yeniden bir araya geldi. Ancak Hanım T., 2 ay sonra yaşları 2, 4, 6, 9, 13 ve 17 olan biri kız 6 çocuğunu bırakarak evden ayrıldı. Bu süreçte İzmir’de bir işte çalışan Hamdi Demir’in çocukları ise devlet korumasına alındı.

        Eskişehir’e dönerek ev kiralayan Demir, gerekli şartları yerine getirmesinin ardından çocuklarını yurttan alarak birlikte yaşamaya başladı. Simit satıp ailesinin geçimini sağlayan Hamdi Demir, 2 çocuğunun diğer kardeşlerine bakabilmek için okulu bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

        ‘HER ZAMAN ÇOCUKLARIMIN ARKASINDAYIM’

        Simitlerini sattığı fırın sahibinin kendisine sahip çıkıp ev tahsis ettiğini ifade eden Demir, “Onun sayesinde evimi açıp, çocuklarımı aldım. Çok şükür çocuklarımın başındayım ve her zaman arkasındayım. Geçimimi de simit satarak sağlıyorum. Benim çalıştığım dönemde 4 çocuğuma büyük olan 2 çocuğum bakıyor” dedi.

        ‘BENİ İSTEMİYORDUN, ÇOCUKLARI NİYE TERK ETTİN’

        Eşine tepki gösteren Hamdi Demir, “Tamam beni istemeyebilirdin ama senin 6 tane çocuğun var. Ne oldu? Niye terk ettin? Beni istemiyordun, çocukları niye terk ettin? Ben şu anda burada simit satıyorum, gözüm ardımda kalıyor. Çocuklarımı diğer çocuğuma emanet ediyorum. Benim oğlum kardeşlerine bakmak için okulunu feda etti, okuyamıyor. Daha ne diyebilirim? Sıcak yuva istiyorum, evim rutubet içerisinde. ‘Çocuklarım hasta mı oldu, öldü mü yoksa kaldı mı?’ diye düşünüyorum” diye konuştu.

        Hamdi Demir’in 12 yaşındaki oğlu İ.D. de annesine kendilerini bırakıp, gittiği için kızgın olduğunu belirterek, “Kardeşlerime ben bakıyorum, onlara evde oyun oynatıyorum” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Cimbom'un dört atlısı!
        Cimbom'un dört atlısı!
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles yangını neden çıktı?
        Los Angeles yangını neden çıktı?
        Tehlikeli uyarı! Los Angeles'ta yangınlar sürüyor
        Tehlikeli uyarı! Los Angeles'ta yangınlar sürüyor
        İtirazları kabul edilmedi
        İtirazları kabul edilmedi

        Benzer Haberler

        Para yüzücü Salih milli takım hayali için kulaç atıyor
        Para yüzücü Salih milli takım hayali için kulaç atıyor
        Eskişehir Şehir Hastanesi "TÜSKA Akreditasyon Belgesi" aldı
        Eskişehir Şehir Hastanesi "TÜSKA Akreditasyon Belgesi" aldı
        Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor
        Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor
        Eskişehir'de çukura düşen köpek kurtarıldı
        Eskişehir'de çukura düşen köpek kurtarıldı
        Taciz iddiasıyla gözaltına alınan ilçe müftüsü tutuklandı
        Taciz iddiasıyla gözaltına alınan ilçe müftüsü tutuklandı
        Eskişehir'de cinsel taciz ve istismar iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Eskişehir'de cinsel taciz ve istismar iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı