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        Asansör boşluğuna düşen muhtar öldü

        KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen Enver Pekin (41), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 17:31 Güncelleme: 15.01.2025 - 17:35
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        Asansör boşluğuna düşen muhtar öldü
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        KÜTAHYA’nın Simav ilçesinde inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen Enver Pekin (41), hayatını kaybetti. Pekin, Eskişehir’de muhtarı olduğu mahallede toprağa verildi.

        Tepebaşı ilçesi kırsal Mollaoğlu Mahallesi'nin muhtarı Enver Pekin, arkadaşıyla büyükbaş almak için Kütahya'nın Simav ilçesi Tabakhane Mahallesi'ne gitti. Atatürk Caddesi'nde inşaat halindeki binaya giren Pekin, asansör boşluğuna düştü. Arkadaşları bir süre sonra geri dönmeyen Pekin'i inşaat halindeki binada hareketsiz buldu. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin incelemesinde Enver Pekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polisin incelemesinin ardından Pekin'in cesedi, hastane morguna kaldırıldı.

        Muhtar Pekin’in cenazesi, Mollaoğlu Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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