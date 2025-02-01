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        Devrilen tankerin sürücüsü hayatını kaybetti

        ESKİŞEHİR'de akaryakıt yüklü tanker devrilirken, sürücü Ahmet Safa Battal hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 19:01 Güncelleme: 01.02.2025 - 19:05
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        Devrilen tankerin sürücüsü hayatını kaybetti
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        ESKİŞEHİR’de akaryakıt yüklü tanker devrilirken, sürücü Ahmet Safa Battal hayatını kaybetti.

        Kaza, Eskişehir’in İnönü ilçesinde meydana geldi. Ahmet Safa Battal, kullandığı 43 AG 971 plakalı tankerin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan tanker yol kenarına devrilerek yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Ahmet Safa Battal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından sürücü Battal’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Akaryakıt yüklü tanker ise AFAD ekiplerince yapılan incelemenin ardından iş makinesi yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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