Yürürken kalp krizi geçirdi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti (2)

Eskişehir'de yürürken kalp krizi geçirip, sağlık ekiplerinin dakikalarca süren müdahalesinin ardından duran kalbi yeniden çalıştırılan Erdal Oytan (76), ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Oytan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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