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        Yürürken kalp krizi geçirdi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti (2)

        YAŞAMINIYİTİRDİEskişehir'de yürürken kalp krizi geçirip, sağlık ekiplerinin dakikalarca süren müdahalesinin ardından duran kalbi yeniden çalıştırılan Erdal Oytan (76), ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 17:17 Güncelleme: 04.02.2025 - 17:17
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        Yürürken kalp krizi geçirdi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti (2)
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        YAŞAMINIYİTİRDİ

        Eskişehir'de yürürken kalp krizi geçirip, sağlık ekiplerinin dakikalarca süren müdahalesinin ardından duran kalbi yeniden çalıştırılan Erdal Oytan (76), ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Oytan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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