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        12 yıldır aranan firari, kardeşinin kimliğiyle yakalandı (2)

        CEZAEVİNEKONULDUEskişehir'de 7 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve 12 yıl sonra yakalanan Ali Rıza İrk (57), adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 15:53 Güncelleme: 26.02.2025 - 15:53
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        12 yıldır aranan firari, kardeşinin kimliğiyle yakalandı (2)
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        CEZAEVİNEKONULDU

        Eskişehir’de 7 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve 12 yıl sonra yakalanan Ali Rıza İrk (57), adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu. Ali Rıza İrk’in benzerliği nedeniyle erkek kardeşinin kimliğini kullanarak 12 yıl gizlendiği tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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