12 yıldır aranan firari, kardeşinin kimliğiyle yakalandı (2)
CEZAEVİNEKONULDUEskişehir'de 7 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve 12 yıl sonra yakalanan Ali Rıza İrk (57), adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.
CEZAEVİNEKONULDU
Eskişehir’de 7 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve 12 yıl sonra yakalanan Ali Rıza İrk (57), adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu. Ali Rıza İrk’in benzerliği nedeniyle erkek kardeşinin kimliğini kullanarak 12 yıl gizlendiği tespit edildi.
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