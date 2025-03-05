Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Üvey ağabeyini öldüren sanığa, haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 15 yıl hapis

        ESKİŞEHİR'de tartıştığı üvey ağabeyi Sezer Keklikçi'yi (35) silahla vurup öldüren eşini ise darbeden Caner Çayırcı (24), tutuklu yargılandığı davada haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 12:15 Güncelleme: 05.03.2025 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üvey ağabeyini öldüren sanığa, haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 15 yıl hapis
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR’de tartıştığı üvey ağabeyi Sezer Keklikçi’yi (35) silahla vurup öldüren eşini ise darbeden Caner Çayırcı (24), tutuklu yargılandığı davada haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Akaryakıt istasyonunda çalışan Sezer Keklikçi ile üvey kardeşi Caner Çayırcı, 2023 yılı ağustos ayında Tepebaşı İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde gittikleri bir düğünün ardından tartıştı. Caner Çayırcı, bu sırada silahla 3 çocuk babası üvey ağabeyine ateş etti. Yaralanan Keklikçi, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Caner Çayırcı’yı Ankara’ya gitmek üzereyken yakalayıp, gözaltına aldı. Çayırcı işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyle Caner Çayırcı hakkında 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede tutuklu sanık Caner Çayırcı için ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

        Davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Caner Çayırcı ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada Sezer Keklikçi’nin İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen ölüm raporu okundu. Raporda, Sezer Keklikçi’nin sekme sonucu vücuduna isabet eden mermi nedeniyle öldüğü belirtilerek, “Kişinin ölümüne neden olan ateşli silah mermi çekirdeğinin vücuduna doğrudan isabet etmemiş olduğu, sekme sonucu isabet etmiş olduğu tespit edildi” denildi.

        Sanık Caner Çayırcı duruşmadaki savunmasında, üvey ağabeyini öldürme niyetinde olmadığını ifade ederek, “Ben o an ne yapacağımı bilemiyordum. İstesem ağabeyimi vurabilirdim. Yere ve havaya ateş ettim. Üzerime korkusuzca geliyor, geri dönmüyordu. Ben ailemle ağabeyim arasında tampon bölgeydim. Ben elinde silah olduğunu sandım fakat bıçak varmış” dedi.

        Heyet, Caner Çayırcı’yı ‘Olası kast ile kardeşe karşı kasten öldürme’ suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca olay sırasında Sezer Keklikçi’nin eşini yüzüne vurarak darbettiği belirtilen sanık Çayırcı, ‘kasten yaralama’ suçundan da 5 yıl hapse çarptırıldı.

        KARAR İTİRAZ EDİLECEK

        Sanık Caner Çayırcı’nın avukatı Mustafa Emir Arslan, karar itiraz edeceklerini ve sanık hakkında meşru müdafaa halinin uygulanması gerektiğini söyledi. Arslan, “Ölen kişinin üzerinde 35 ve 27 santimetrelik bıçaklar bulundu. Aynı gün içerisinde akrabalarını arayıp öldürmekle tehdit ettiğini belirlendi. Ayrıca ölen kişinin üzerinde silah, kanında da uyuşturucu ve alkol tespit edildi” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        20 yaşındaydı... Sulama kanalında kanlı infaz!
        20 yaşındaydı... Sulama kanalında kanlı infaz!
        2,3 Milyon banka kartı Dark Web’de
        2,3 Milyon banka kartı Dark Web’de
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
        Yasaklı pestisit çıkan limonlar imha edildi
        Yasaklı pestisit çıkan limonlar imha edildi
        Hakemden yöneticiye, yöneticiden hakeme kırmızı kart!
        Hakemden yöneticiye, yöneticiden hakeme kırmızı kart!
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Süper Lig'in VAR raporu açıklandı!
        Süper Lig'in VAR raporu açıklandı!
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        Eşini döven babasını katletti!
        Eşini döven babasını katletti!
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Şiddet davası
        Şiddet davası

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de yapımı tamamlanan OSB Kongre ve Toplantı Salonu açıldı
        Eskişehir'de yapımı tamamlanan OSB Kongre ve Toplantı Salonu açıldı
        Eskişehir'de dernekte kumar oynayan 37 kişiye 342 bin 139 lira ceza verildi
        Eskişehir'de dernekte kumar oynayan 37 kişiye 342 bin 139 lira ceza verildi
        Bakan Yumaklı: Ramazan boyunca gıda ürünlerinde fiyat artışları beklemiyoru...
        Bakan Yumaklı: Ramazan boyunca gıda ürünlerinde fiyat artışları beklemiyoru...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Eskişehir'de iftar programında konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Eskişehir'de iftar programında konuştu:
        Eskişehir Valisi Aksoy, üniversite öğrencileriyle iftar yaptı
        Eskişehir Valisi Aksoy, üniversite öğrencileriyle iftar yaptı
        Bakan Yumaklı: Ramazan boyunca gıda ürünlerinde fiyat artışları beklemiyoru...
        Bakan Yumaklı: Ramazan boyunca gıda ürünlerinde fiyat artışları beklemiyoru...