Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan sanığın davasında 'kapalı duruşma' kararı

ESKİŞEHİR'dekask, kar maskesi, koruyucu gözlük ve hücum yeleği takarak sokağa çıkıp, karşılaştığı 5 kişiyi bıçaklayarak yaralayan ve hakkında 108 yıla kadar hapis cezası istenen Arda Küçükyetim'in (19) yargılanmasına başlandı. Sanık avukatı, dosyada 17 yaşında suça sürüklenen bir çocuk olduğunu, müvekkilinin ailesinin de çok sayıda tehdit aldığını belirterek, kapalı duruşma ve yayın yasağı talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, duruşmaların kapalı görülmesine karar verirken, yayın yasağı talebini reddetti.

Eskişehir'de oturan Arda Küçükyetim, geçen yıl ağustos ayında kask, kar maskesi, koruyucu gözlük ve hücum yeleği takarak Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'na geldi. Çay bahçesinde Tevfik Arslan (73), Cumali Özemek (59), Naşit Özyürek (89), Metin Korkmaz (66) ve Cemal Altıntaş'ı (53) elindeki küçük balta bıçakla yaralayan Küçükyetim, bu anları da hücum yeleğine sabitlediği bir cep telefonu aracılığıyla sosyal medyadan canlı olarak yayınladı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan Arda Küçükyetim, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlamaları ile tutuklanarak cezaevine konuldu. Yaralılar da hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Arda Küçükyetim ile ilgili soruşturmasını tamamlayarak 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. İddianamede Küçükyetim hakkında 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 100 yıla kadar, 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İZLEYİCİLER SALONDAN ÇIKARILDI

Eskişehir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Arda Küçükyetim'in yanı sıra olayda yaralananlar ile taraf avukatları katıldı. Olayla bağlantısı olduğu iddia edilen ve davanın tutuksuz sanığı lise öğrencisi H.Y. (17) de İstanbul'dan SEGBİS yöntemiyle duruşmaya bağlandı. Duruşmanın hemen başında Arda Küçükyetim'ın avukatı Volkan Özdemir, dosyada 17 yaşında ve suça sürüklenen çocuk olduğunu, sanık Küçükyetim'in soruşturması sırasında ailesinin çok sayıda tehdit aldığını belirterek mahkemeden kapalı duruşma ve yayın yasağı talebinde bulundu. Eskişehir 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, suça sürüklenen çocuk nedeniyle duruşmaların kapalı görülmesine karar verirken, yayın yasağı talebini reddetti. Kapalı duruşma kararının ardından izleyiciler salondan çıkarıldı.