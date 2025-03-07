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        Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan sanığın davasında 'kapalı duruşma' kararı (2)

        İLKDURUŞMA 2,5 SAAT SÜRDÜEskişehir'de sokakta karşılaştığı 5 kişiyi bıçaklayarak yaralayan ve hakkında 108 yıla kadar hapis cezası istenen Arda Küçükyetim'in ilk duruşması, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 14:26 Güncelleme: 07.03.2025 - 14:30
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        Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan sanığın davasında 'kapalı duruşma' kararı (2)
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        İLKDURUŞMA 2,5 SAAT SÜRDÜ

        Eskişehir'de sokakta karşılaştığı 5 kişiyi bıçaklayarak yaralayan ve hakkında 108 yıla kadar hapis cezası istenen Arda Küçükyetim'in ilk duruşması, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Davanın tutuklu sanığı Arda Küçükyetim ile tutuksuz sanık lise öğrencisi H.Y., savunma yaptı. Sanık Küçükyetim'in bıçaklı saldırında yaralanan Tevfik Arslan (73), Cumali Özemek (59), Naşit Özyürek (89), Metin Korkmaz (66) ve Cemal Altıntaş (53) mahkemede ifade vererek, sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi. Mahkeme heyeti, tüm savunmaların ardından Arda Küçükyetim’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        'ŞİKAYETİM KESİNLİKLE DEVAM EDİYOR'

        Duruşmanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan yaralılardan Metin Korkmaz, sanığın ceza almasını istediğini söyledi. Korkmaz, "Adam diyor ki 'Öldürmek için yapmadım, oyun oynarken aklıma geldi.' Ya 5 kişi, boğazımdan neler çektim. 39 gün hastanede, 39 gün de evde yattım. Avukat hala tahliyesini istiyor, ne olur bilmem. Benim şikayetim kesinlikle devam ediyor. Duruşmada bana soruldu, ben de nasıl olduğunu anlattım. Çocuk, 'Cahillik yaptım' dedi. Başka ne diyecek? Ayrıca 'Pişmanım' da dedi ama çok detaylı konuşuyor. 'İstemeyerek yaptım. Bir anlık yaptım' diye konuştu ama yahu 5 kişiyi bıçaklamışsın, böyle bir anlık mı olur? Oyundan etkilenmiş baksanıza. Sen 5 kişiyi bıçaklıyorsun" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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