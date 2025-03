Tartıştığı kişilerce göğsünden bıçaklandı; olay kamerada

ESKİŞEHİR’de iki grup arasında çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan Tevfik Enes C., ağır yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Tevfik Enes C., 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Tevfik Enes C., göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Tevfik Enes C., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kavga anı ise çevredeki bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Bıçaklı kavgaya tanık olan ve yaralıya ilk müdahaleyi yapan market sahibi Veysel Takı, “Ben o sırada dükkanda çalışıyordum. Dışarı çıktığımda adam dükkanın önüne geldi, yere düştü. Her tarafı kan içinde görünce içeride tişört falan ne varsa getirip, yaralarına bastırdım. 2 bıçak yarası vardı ama göğsündeki bayağı keskindi” dedi.