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        Gözüne takılan altın implantla, 41 yıl sonra rahat uyuyup rüya görmeye başladı

        ESKİŞEHİR'de 15 yaşındayken geçirdiği yüz felci sonrası göz kapağını kapatamadığı için baş ağrısı ve uykusuzluk sorunu yaşayan Ümmü Gülsüm Cihan (56), gözüne takılan 24 ayar altın implant sonrası rahat uyumaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 14:17 Güncelleme: 13.04.2025 - 14:20
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        Gözüne takılan altın implantla, 41 yıl sonra rahat uyuyup rüya görmeye başladı
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        ESKİŞEHİR’de 15 yaşındayken geçirdiği yüz felci sonrası göz kapağını kapatamadığı için baş ağrısı ve uykusuzluk sorunu yaşayan Ümmü Gülsüm Cihan (56), gözüne takılan 24 ayar altın implant sonrası rahat uyumaya başladı. Cihan, “41 sene sonra gözlerim kapanıyor ve çok güzel rüyalar görüyorum" dedi.

        Eskişehir’de yaşayan Ümmü Gülsüm Cihan, 15 yaşında yüz felci geçirdi. Yaşadığı rahatsızlığın ardından yüzünde asimetri meydana gelen Cihan’ın ağız kenarında kas düşmesi oluşurken, sol gözünü de kapatamamaya başladı. 41 yıldır gözü açık bir şekilde uyumak zorunda kalan Cihan, uykusuzluk ve baş ağrısı şikayetlerinin yanı sıra hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor yıllar geçirdi. Ablasının tavsiyesiyle Eskişehir Şehir Hastanesi’ne başvuran Cihan’ın, burada tedavisine başlandı. 6 Şubat’ta 5 saat süren operasyonla Cihan’ın gözüne 24 ayar altın implant yerleştirildi. Bu sayede gözünü kapatabilmesi sağlanırken, bacağından alınan yama derisiyle de yüzündeki simetri sağlanmaya çalışıldı.

        ’41 SENE SONRA GÖZLERİM KAPANIYOR VE ÇOK GÜZEL RÜYALAR GÖRÜYORUM’

        Başarılı geçen ameliyatın ardından 4 gün sonra hastaneden taburcu edilen ve sağlığına kavuştuğunu söyleyen Cihan, yıllar sonra rahat uyuyabildiğini ve rüya görmeye başladığını belirtti. Yüz felci geçirdikten sonra yaşadıklarını anlatan Ümmü Gülsüm Cihan, yaşadığı fiziksel zorlukların yanı sıra kendisine yöneltilen sorulardan da sıkıldığını söyledi. Yapılan başarılı ameliyat sonrası özgüvenini geri kazandığını dile getiren Cihan, “Ben 14-15 yaşında bu hastalığı geçirdim. Sol tarafımda oldu. Elim de titreme başladı, ailem beni anlamadı, oyun yaptığımı zannettiler. Doktorlara gittik, hocaya götürdüler, hoca ‘Çarpılmışsın’ gibi bir şeyler söyledi. O günden beri de gözüm açık yatıyordum ve çok baş ağrım vardı. Zorlukları vardı çünkü gözüm kapanmıyordu, geceleri açık kalıyordu. Başım çok ağrıyordu. Gözüm açık uyuyordum. Sol tarafından baş ağrısı çekiyordum. Yüzümün sol tarafında, zayıfladığım için bir sarkma vardı. Herkes ne olduğunu soruyordu. ‘Ne oldu, bir şey mi var’ diyorlardı. Herkesten sıkılmıştım. Şu anda çok iyiyim. Geceleri gözüm kapanıyor, rahat uyuyorum. 41 sene sonra gözlerim kapanıyor ve çok güzel rüyalar görüyorum” diye konuştu.

        ‘YÜZ FELCİNİN TEDAVİSİ OLDUĞU ÇOK AZ BİLİNİYOR’

        Operasyonu gerçekleştiren Eskişehir Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Yunus Çınar, altın implant ile yapılan tedaviye ilişkin bilgi verdi. Yüz felcinin tedavi edilmesi mümkün olan bir rahatsızlık olduğunu söyleyen Çınar, “Hastamızın şikayeti halk tarafından oldukça sık bir şekilde bilinen ve farkına varılan yüz felci ile ilgiliydi. Yüz felci sebebiyle hastamız gözünü kapatamıyordu. Bu, günlük hayat konforunu oldukça etkileyen bir şikayet ve bunun dışında ağız köşesinde bir düşme mevcuttu. Yüzünün sol ve sağ kısmında bir asimetrisi mevcuttu. Biz hastamıza gözündeki kapama şikayetini ortadan kaldırmak adına, altın implantasyonu ve bacağından aldığımız yama ile hem gözünü kapatmasına yardımcı olduk hem ağzının köşesini kapatmasına yardımcı olduk hem de sol ve sağ taraftaki simetriyi sağlamaya çalıştık. Hastamız bu problemi uzun yıllardır çekiyor. Yüz felci halk tarafından bilinse de yüz felcinin şikayetlerini ortadan kaldırmaya yönelik tedavilerin olduğu, çok az biliniyor. Biz plastik cerrahlar, şikayetleri çeşitli anlamlarda zayıflatacak ve ortadan kaldıracak tedavileri yapabiliyoruz. Bu ülkemizde yapılan bir ameliyat ama bizim hastanemizde ilk defa yapılan ameliyattı. Ameliyat yaklaşık 4,5-5 saat sürdü. Hastamız yaklaşık 4 gün sonra taburcu oldu" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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