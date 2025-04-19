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        Oyuncu Berk Atan, trafik kazasında yaralandı

        ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde minibüsün şarampole devrildiği kazada Gönül Dağı dizisinin oyuncusu Berk Atan (34) ile yanındaki Aybike Sağlam Taşkın (29) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 11:30 Güncelleme: 19.04.2025 - 11:35
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        Oyuncu Berk Atan, trafik kazasında yaralandı
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        ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde minibüsün şarampole devrildiği kazada Gönül Dağı dizisinin oyuncusu Berk Atan (34) ile yanındaki Aybike Sağlam Taşkın (29) yaralandı.

        Kaza, dün Mihalıççık ilçesi kırsal Sazak Mahallesi’nde meydana geldi. Y.U.K., kullandığı 34 EFH 328 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs şarampole devrilirken, içerisindeki Gönül Dağı dizisinin oyuncusu Berk Atan ile yanındaki Aybike Sağlam Taşkın yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Berk Atan'ın kaburgasında kırık olduğu, Aybike Sağlam Taşkın'ın ise omurga kemiğinde kırık olduğu tespit edildi. Berk Atan'ın yoğun bakımda, Taşkın'ın beyin cerrahi servisinde tedavisi sürüyor. Durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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