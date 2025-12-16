Eskişehir'de "Yapay Zeka ve Sağlık Semineri" düzenlendi

Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen "Yapay Zeka Günlükleri" konferans serisi kapsamında "Yapay Zeka ve Sağlık" semineri gerçekleştirildi.

İletişim Bilimleri Fakültesi Şener Şen Salonu'nda düzenlenen seminerde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal Büyük, üniversite olarak yapay zeka alanına önem verdiklerini kaydetti.

Üniversite bünyesinde birçok üniversitede bulunmayan veri merkezinin yer aldığına dikkati çeken Büyük, şöyle devam etti:

"Yapay zekanın nasıl kullanılabileceği, ölçme ve değerlendirme süreçlerinden içerik üretimine nasıl entegre edilebileceği üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Yapay zeka, çok kısa süre içinde hayatımızın her alanında etkisini daha görünür biçimde gösterecek. Bu nedenle bizlerin de kendi disiplinlerimizde yapay zekayı nasıl konumlandırabileceğimizi ve entegre edebileceğimizi düşünmemiz gerekiyor."

Sinyal İşleme Bölüm Direktörü Hikmet Yücel ise yapay zekanın günümüzde bir hekimin asistanlığını yapabilecek düzeye ulaştığını ifade ederek, sağlık gibi kritik alanlarda yapay zeka çıktılarının mutlaka uzman denetiminden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.