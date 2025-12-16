Eskişehir'de park halindeki kamyonun dorsesinde yangın çıktı

Yangında, dorse ile içindeki çok sayıda bisiklet hasar gördü.

Gültepe Mahallesi Akarlar Sokak'ta park halindeki çekme belgeli plakasız kamyonun dorse kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde park halindeki kamyonun dorsesinde çıkan yangında hasara neden oldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.