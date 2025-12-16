Habertürk
Habertürk
        Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de park halindeki kamyonun dorsesinde yangın çıktı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde park halindeki kamyonun dorsesinde çıkan yangında hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 12:28 Güncelleme: 16.12.2025 - 12:30
        Eskişehir'de park halindeki kamyonun dorsesinde yangın çıktı
        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde park halindeki kamyonun dorsesinde çıkan yangında hasara neden oldu.

        Gültepe Mahallesi Akarlar Sokak'ta park halindeki çekme belgeli plakasız kamyonun dorse kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangında, dorse ile içindeki çok sayıda bisiklet hasar gördü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Polis yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

