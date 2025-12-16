DÜZELTME - Eskişehir'de "Dünya Türk Dili Ailesi Günü programı düzenlendi" başlıklı haberimizde sehven yer alan "Türk Dünyası Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Fıratlı" ifadesi "Türk Dünyası Vakfı Genel Sekreteri Gökmen Aktuğ" olarak düzeltilmiştir.

Programa, Eskişehir Vali Yardımcısı Adem Keleş, Eskişehir Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, Türk Dünyası Vakfı Genel Sekreteri Gökmen Aktuğ ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Eskişehir Türk Ocakları Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, UNESCO kararıyla 15 Aralık'ın bundan sonra her yıl dünya genelinde Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak kutlanacağını ifade etti.

Programda, UNESCO'nun geçtiğimiz ay Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlediği toplantıda, Türk devletlerinin ortak kararı ve başvurusu doğrultusunda 15 Aralık'ın "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edildiği hatırlatıldı. Tarihin, Danimarkalı dil bilimci Vilhelm Thomsen'in 1893'te Orhun Yazıtları'nı çözerek Türk dilini dünyaya tanıttığı gün olması nedeniyle sembolik önem taşıdığı belirtildi.

Eskişehir'deki üniversitelerin Türk Dünyası Kulüpleri tarafından Yunus Emre Kültür Merkezi'nde organize edilen etkinlikte, Türk dilinin ve kültürünün ortak değerlerini yansıtan eserler seslendirildi, Türk dünyasına ait halk dansları sahnelendi.

