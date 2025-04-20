Semin Öztürk Şener'den çocuklara özel akrobasi gösterisi

TÜRKİYE'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu, evli ve 2 çocuk annesi Semin Öztürk Şener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel 'Yeni Menekşe' isimli uçağıyla Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde akrobasi gösterisi yaptı. 200 kadar çocuk da ilk kez hava araçlarına binerek, uçuş heyecanı yaşadı.

Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri, bu yıl 10'uncu kez çocuklara ev sahipliği yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında havacılık merkezinde 'Havacı Çocuklar Etkinliği ve Kağıt Uçak Yarışması' düzenledi. Etkinliklere; Türkiye'nin birçok yerinden gelen 200 kadar çocuğun yanı sıra aileleri ve havacılık tutkunları katıldı. Çocuklar ve aileleri, Batı Apronu'nda yer alan M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi'ni gezerken, yarışmada dereceye girebilmek için birbirleriyle yarıştı. Çocuklar da Cesna tipi uçak ve helikopterle gün boyu ilk kez uçuş heyecanı yaşadı.

ŞENER'İN GÖSTERİSİ KAMERADA

Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, çocuklara özel 'Yeni Menekşe' adlı uçağıyla akrobasi gösterisi yaptı. Gösteri çocukların yanı sıra ailelerince ilgiyle izlendi. Etkinliğe katılanlar, Şener'in zor manevralarının olduğu gösteriyi cep telefonlarına kaydetti. Gösterisinin ardından sevenleri için fotoğraflarını imzalayan ve tebrikleri kabul eden Semin Öztürk Şener, havada olmanın kendisine mutluluk verdiğini söyledi.