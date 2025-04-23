Sokak köpeğinin saldırdığı 2 çocuk yaralandı

EKSİŞEHİR'de sokak köpeğinin saldırısına uğrayan K.Ö. (11) ile A.Ö.T. (10) yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Tepebaşı ilçesi Şarhöyük Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde meydana geldi. Parkta oyun oynayan K.Ö. ile A.Ö.T., başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Yaralanan 2 çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Çocuklardan K.Ö.’nün teyzesi Nurdan Küflü, aynı köpeğin gün içerisinde 3 çocuğu ısırdığını belirterek, “Burası yürüyüş yapılan bir park. Biz zaten normalde yürüyüş yaparken bu tarafa giremiyoruz, çünkü şuraya karargah kurmuşlar, hiçbir şekilde oradan geçemiyoruz. Geçene havlıyorlar. Bugün de 23 Nisan, çocuklar parka geldi. Dolaşmaya gittiler, çocuk bir geldi kalçasında kocaman bir ısırık var. Bugün ısırılan 3 çocuk varmış. Tamam Hayvan Hakları var da Çocuk Hakları ne olacak? Bugün 3'üncü vaka düşünün hiç önlem yok. Kalçasından bayağı bir derin ısırık var. Diğer çocuk da 10 yaşlarında bir erkekti. Bugün ısırılan 3’üncü çocukmuş. Önlem alınmasını istiyoruz" dedi.