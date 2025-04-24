Muğla'da kayalıklara düşen yamaç paraşütçüleri, Eskişehir'de toprağa verildi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan tandem atlayışı yaparken kayalıklara düşerek hayatını kaybeden amatör uçuş belgeli yamaç paraşütü pilotu Tevfik Tek (29) ile yanındaki arkadaşı Mehmet Buğra Silen (22), memleketleri Eskişehir’de toprağa verildi.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan dün saat 12.00 sıralarında, amatör uçuş belgeli yamaç paraşütü pilotu Tevfik Tek ile yanındaki arkadaşı Mehmet Buğra Silen, yaklaşık 1900 metre yüksekteki uçuş pistinden tandem atlayış gerçekleştirdi. Tek ve Silen havalandıktan kısa süre sonra paraşüt kanadında meydana gelen bir sorun nedeniyle kayalıklara düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Tevfik Tek ve Mehmet Buğra Silen, müdahalelere rağmen kaza yerinde hayatını kaybetti.

Tek ile Silen’in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak memleketleri Eskişehir’e getirildi. Tevfik Tek için Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Eligüzeller Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Tek ailesinin yanı sıra Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda kişi katıldı. Tek, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Mehmet Buğra Silen için ise İnönü ilçesinde cenaze namazı kılındı. Silen ailesi ve ilçe halkının katıldığı cenazede Silen, namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.