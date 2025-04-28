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        Hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı

        ESKİŞEHİR'de hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, sürücülerden Sabahattin Kınalı (69) hayatını kaybetti, Serhat Kalır (35) ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 14:44 Güncelleme: 28.04.2025 - 14:44
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        Hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı
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        ESKİŞEHİR’de hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, sürücülerden Sabahattin Kınalı (69) hayatını kaybetti, Serhat Kalır (35) ise yaralandı.

        Kaza, Odunpazarı ilçesi kırsal Aşağıçağlan Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sabahattin Kınalı yönetimindeki 26 PT 791 otomobil ile karşı yönden gelen Serhat Kalır idaresindeki 41 UK 981 hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her iki araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Araçta sıkışan Sabahattin Kınalı, ekipler tarafından çıkarıldı. Yaralılardan Sabahattin Kınalı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, Serhat Kalır ise Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sabahattin Kınalı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Serhat Kalır’ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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