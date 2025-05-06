Eskişehir merkezli sahte gram altın operasyonu; 8 gözaltı
ESKİŞEHİR merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, hazırladıkları 1 gramlık sahte 646 adet altını piyasaya sürmeye çalışan 8 şüpheli, gözaltına alındı.
ESKİŞEHİR merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, hazırladıkları 1 gramlık sahte 646 adet altını piyasaya sürmeye çalışan 8 şüpheli, gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sahte 1 gramlık altınları ambalaj içerisinde paketlenmiş olarak kuyumculara satılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheliler tespit edilerek takibe alındı. Eskişehir’in yanı sıra Muğla ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda sahte altınları üreten, piyasaya süren ve dağıtımını yaptığı belirlenen şüpheliler S.K., M.E.A., Z.M.G., E.A., Y.K., U.Ç., İ.H. ve V.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; piyasaya sürülmeye hazırlanmış 646 adet sahte gram altın, 36 bin 700 lira nakit para, boş gram altın poşetleri ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Eskişehir’e getirilerek ifadeleri alınan 8 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.E.A., Z.N.G., E.A. ve Y.K. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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